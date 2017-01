The Legend of Zelda - A Link to the Past: Alle Bosse blind besiegt

(Quelle: Twitch.tv)

The Legend of Zelda - A Link to the Past gehört nicht zu den einfachsten Spielen der langjährigen Nintendo-Reihe. Umso beeindruckender ist das Projekt von ParisianPlayer, der in nur einer Sitzung das gesamte SNES-Spiel blind durchgespielt hat.

Mit einem blickdichten Schal vor den Augen hat der "Speedrunner" sämtliche Bosse besiegt und zahlreiche Geheimnisse entdeckt. Insgesamt hat er dafür etwas mehr als neun Stunden benötigt und lag damit deutlich unter seiner eigenen Prognose von zirka zwölf Stunden. Den kompletten Durchlauf gibt es im Streaming-Archiv von Twitch.tv.

Der erfolgreich geglückte Versuch von ParisianPlayer ist der Erste seiner Art. Während andere schon vor ihm The Legend of Zelda - A Link to the Past blind durchgespielt haben, hat er als Premiere sämtliche Bosse mit Ausnutzung von Spielfehlern besiegt. Die nächsthöhere Kategorie, alle Bosse und ohne Glitches, hält er im blinden Modus für nahezu unmöglich, so seine Worte gegenüber Kotaku.

Um sich in der 2D-Welt vernünftig zu bewegen, setzt ParisianPlayer auf eine Kombination von Schwert und Bombe, die er quasi als Sonargerät verwendet. Wände, Steine oder Gegner entdeckt er so durch die damit verbundenen Geräusche, wenn sie von einer Waffe getroffen werden. Insgesamt verlässt sich der "Blindrunner" vollkommen auf die Tonausgabe, die vor allem bei der Ausnutzung mancher Glitches unverzichtbar ist.

Besonders bemerkenswert: Beim gesamten Durchlauf des Spiels muss der Spieler immer zu sehen sein. Das bedeutet, dass ParisianPlayer über neun Stunden lang weder etwas essen, noch trinken, noch die Toilette besuchen durfte.

Die sogenannten "Blindruns" sind übrigens nichts neues. Erst im Juni hat ein Japaner blind Super Mario World durchgespielt und dabei einen neuen Rekord aufgestellt. Im Blickpunkt "Zelda - Ocarina of Time: Die beindruckendsten Speedruns mit Link" ist ebenfalls ein blindes Durchspielen vertreten.

Voraussichtlich am 3. März 2017 erscheint mit The Legend of Zelda - Breath of the Wild das nächste Kapitel von Link und Zelda. Für Speed- und Blindrunner ein neuer Wettstreit, um sich gegenseitig zu messen.