Anhänger der Spieleserie und Modder Rod Lima hat es mit Unterstützung der Unreal Engine möglich gemacht, das erste Resident Evil in der "First Person"-Perspektive zu erleben.

Hersteller und Entwickler Capcom hat mit Resident Evil 7 - Biohazard erstmals neue Wege beschritten, denn das Horror-Abenteuer spielt sich komplett in der Egoperspektive, um euch besser in das Spiel einzubinden. Würde es also auch funktionieren das erste Resident Evil in dieser Perpektive zu erleben? Genau darüber muss sich der Modder Rod Lima Gedanken gemacht haben, bevor er sie in die Tat umgesetzt hat.

(Quelle: Youtube, Rod Lima)

Im Video seht ihr die Villa von Resident Evil aus der "First Person"-Ansicht, was zugleich stark an den neuesten Ableger der "Resident Evil"-Reihe erinnert. Die Villa, sowie die Charaktere stammen dabei von dem "Wii"-Spiel Resident Evil - The Umbrella Chronicles. Abseits einer gescripteten Videosequenz erwartet euch auch der Kampf gegen Zombies. Ganz so unheimlich wie Resident Evil 7 - Biohazard wirkt die Präsentation der Mod aufgrund der doch stark beleuchteten Umgebung aber nicht.

Allerdings hat der Modder nach eigenen Angaben weder vor sein Werk zu finalisieren, noch es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nichtsdestotrotz wirkt der "Survival Horror" von Resident Evil auch in der Egoperspektive durchaus ansehnlich.

