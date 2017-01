Politik in Videospielen: Darf das sein?

Immer wieder könnt ihr in den Kommentaren unter Facebook-Postings oder Artikeln auf spieletipps lesen - oder ihr verfasst sie sogar - dass Politik aus "Gaming" herausgehalten werden soll.

Geht das überhaupt? Neil Druckmann, Chefautor von Naughty Dog und verantwortlich für die Geschichte von The Last of Us, Uncharted 4 und anderen "Naughty Dog"-Spielen sagt ganz klar: Nein.

Auf Twitter schrieb ihn jemand an und forderte ihn auf, Politik aus den Spielen herauszulassen (inzwischen wurde der Tweet gelöscht). Denn das Ende von The Last of Us wäre überaus politisch gewesen und das hätte ihn gestört, wie das englischsprachige Magazin Attack of the Fanboy berichtet.

Hier die Antwort von Neil Druckmann:

No can do. Writers work off of their views of the world. For example, the ending of TLoU is very much inspired by my "personal politics." https://t.co/nuhF318yxj — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 23, 2017

"Nein, das kann ich nicht. Autoren arbeiten aus ihren Ansichten auf die Welt heraus. Zum Beispiel ist das Ende von The Last of Us sehr von meinen eigenen persönlichen politischen Einstellungen inspiriert."

Auch wenn immer wieder viele fordern, dass Politik in Videospielen, Musik, Filmen oder anderen Kulturgütern nichts zu suchen hätten: Diese Forderung ist sinnfrei. Politik ist nicht etwas von der Kultur "Abgeschnittenes". Alles was in der Welt politisch passiert beeinflusst nicht nur die Menschen, die in ihr Leben, sondern auch ihre kulturellen Erzeugnisse.

Ob es beispielsweise Homers Illias ist, Dix' Triptychon Großstadt, ein Album von Tupac Shakur oder eben ein Videospiel wie The Last of Us. Politik gehört zum kultürlichen Schaffen des Menschen einfach dazu. Diese Politik muss einem nicht passen. Jeder darf darüber diskutieren. Doch wegzudenken, ist sie einfach nicht.

1 von 15 In diesen Videospielen ist Politik ein wichtiges Thema

Dass auch in anderen Videospielen Politik zu finden ist, zeigt euch diese Bilderstrecke.