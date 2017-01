Nin-Zilla: Fehlermeldung beim Warten auf die Nintendo Switch wird zum Internet-Meme

(Quelle: Polygon)

Darauf haben die japanischen Nintendo-Fans lange gewartet: Die japanische "My Nintendo"-Webseite öffnet ihre Pforten, damit interessierte Kunden ihre individualisierte "Nintendo Switch"-Konsole bestellen können. Wenig überraschend ist der Server aber unter dem Ansturm der Käufer zusammengebrochen.

Doch anstatt einer typischen Internet-Fehlermeldung bekommen die Wartenden einen Dino zu Gesicht: Nin-Zilla, wie ihn die Fans liebevoll als Hommage an Godzilla getauft haben. Dieser trampelt über eine Miniaturversion der japanischen Stadt Kyoto und warnt Besucher von My Nintendo, dass ihre soeben getätigte Aktion leider nicht ausführbar war. Kurze Zeit später ist Nin-Zilla ein Internet-Meme:

Sowohl auf Twitter, als auch auf anderen "Social Media"-Plattformen ist der Nintendo-Dino zur temporären Kultfigur avanciert. Neben Bildern, Strickkunst und Collagen hat sich ein Fan sogar die Mühe gemacht und ein eigenes, kleines Minispiel rund um Nin-Zilla entwickelt. In diesem hüpft und schießt ihr mit dem Nintendo-Dino von rechts nach links. Simpel, aber liebevoll umgesetzt.

Mittlerweile ist die Nintendo Switch in Japan ausverkauft und die Webseite wieder normal erreichbar. Trotzdem bleibt Nin-Zilla dem Internet als Meme erhalten und findet vielleicht noch in Zukunft den einen oder anderen Anwendungszweck. Ob er es auch irgendwann mal in ein Nintendo-Spiel schafft, darf allerdings bezweifelt werden.

Sämtliche Infos zur Hard- und Software der kommenden Nintendo Switch haben wir für euch in einer separaten News zusammengefasst. Wenn ihr jetzt noch eine Konsole bis zum 3. März 2017 erwerben wollt, müsst ihr ein wenig Glück haben.

Wie sich das Spielen mit der Nintendo Switch anfühlt und ob sie Potenzial hat, verrät euch derweil der Blickpunkt "Nintendo Switch - so spielen sich die neuen Spiele wirklich".