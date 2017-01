Videospiel-Industrie trauert um verstorbenen Ex-Harmonix-Mitarbeiter Roger Hanna Morash

(Quelle: Twitter-Nutzer @ardonite)

Roger Hanna Morash ist tot. Der ehemalige Harmonix-Mitarbeiter wurde zusammen mit seiner Frau und den beiden Hauskatzen leblos in seiner Wohnung in San Francisco aufgefunden, wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet.

Die Todesursache ist bislang noch ungeklärt. Eine Kohlenmonoxidvergiftung schließen Verantwortliche der Feuerwehr laut der Zeitung SF Gate allerdings aus. In der Spieleindustrie herrscht derweil Trauer um den plötzlichen Tod des 35-Jahre alten Entwicklers.

Tragic shock in the SF indie community for the talented Roger Hanna Morash who passed on with his wife. Join Bloodhound at 4:30 for support. pic.twitter.com/NDX3qJecch

The loss of Roger Hanna and his wife Val awful and heartbreaking. Roger worked beside us, was a vital member of our community, and a friend.