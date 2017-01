Im zweiten Teil unserer irren Indizierungen geht es genauso wahnwitzig weiter! Denn in den 80er und 90er Jahren wurde alles indiziert, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Los geht's!

Egal ob Prügelei, Atomkriegs-Thematik oder Flug-Action – über mangelnde Arbeit in den 80er Jahren konnte man sich bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien nicht beschweren. Denn allzuoft traten besorgte Eltern und Jugendämter auf den Plan, um einen Antrag auf Indizierung zu stellen. Entsprechend viel Software wurde für Minderjährige verboten. Software, die heutzutage absolut lächerlich wirkt. Sei es in Sachen Pixelblut, Gewalt oder der Thematik. Denn oftmals war kaum zu erkennen, was auf dem Bildschirm vor sich ging.

Nichtsdestotrotz ist eine Indizierung der kommerzielle Todesstoß für jedes Spiel, das fortan weder beworben, offen angeboten oder an Minderjährige verkauft werden darf. Doch wie im ersten Teil unseres Indizierungs-Blickpunkts schon erwähnt, erlischt eine Indizierung nach 25 Jahren. Weshalb man endlich wieder frei darüber berichten (und natürlich lästern) darf. Vorhang auf!

1. Blue Max

Welch arglistige Jugendgefährdung sich hier wohl verbirgt? Das Ballerspiel Blue Max von 1983 erschien für die 8Bit-Heimcomputer C64, Spectrum und Atari XL. Das simple Spielprinzip ähnelt dabei den Automaten-Klassikern Zaxxon und River Raid, das wir im ersten Teil schon vorgestellt haben.

Jugendgefährdend? Als Weltkriegspilot knallt ihr alles ab, was in der Umgebung auftaucht.

Genau wie in River Raid fliegt ihr über eine pixelige Landschaft und knallt alles weg. Allerdings läuft das Geschehen in drei Dimensionen ab, da ihr auch die Flughöhe selbst bestimmt. Außerdem verfügt ihr über Bomben, die ihr auf Gebäude oder Bodenfahrzeuge abwerfen dürft. Vorsicht vor den ankommenden Feindflugzeugen und Flak-Beschuss!

Scheinbar hat die Bundesprüfstelle jedoch ein grundsätzliches Problem mit dem Genre Flug-Action. Denn nicht nur River Raid, sondern auch dieses Werk wurde 1985 indiziert. Als offizielle Begründung heißt es: "Gehorsam und selbstverständlich reagiert der Spieler bei der Vernichtung des Feindes. Andere Spielhandlungen, wie zum Beispiel unmilitärische Konfliktlösungen, sind nicht vorgesehen." Entsprechend jugendgefährend wird das harmlose Ballerspielchen eingestuft. Erst 2010 wird Blue Max vom Index gestrichen.

2. Beach Head

Ebenso 1983 erschien die Militär-Action Beach Head, in der ihr eine karibische Insel von einem Diktator befreien sollt. Dumm nur, dass sich dieser in seiner Festung verbarrikadiert hat.

Mit militärischem Gerät rückt ihr in verschiedenen Abschnitten bis zum Oberfiesling vor.

In fünf Levels arbeitet ihr euch mit schwerem Geschütz vor. Zunächst umgeht ihr Minen und Torpedos mit einem U-Boot, um am Strand zu landen. Dann bekämpft ihr die gegnerische Flotte mit Bordgeschützen. Schließlich knallt ihr euch mit eurem Panzer von rechts nach links durch Feindarmeen. Zuletzt ballert ihr die Diktator-Festung nieder. Grafisch wird genauso wenig wie in Blue Max geboten. Fuzzelig kleine Fahrzeuge kämpfen vor pixeligen, einfarbigen Hintergründen.

Dennoch attestiert 1985 die Jugendbehörde dem Spiel "aggressionssteigernde Eigenschaften". Und noch mehr: "Bei Jugendlichen führe das zu physischer Verkrampfung, Ärger, Aggressivität, Fahrigkeit im Denken, Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen und anderem." Bei solch einer Begründung kann so mancher Spieler ebenso Kopfschmerzen bekommen. Übrigens indizierte die staatliche Stelle auch den spielerisch ähnlichen Nachfolger Beach-Head 2 - The Dictator Strikes Back. Beide Teile wurden jedoch 2010 von dieser Bürde befreit.