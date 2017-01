Resident Evil 7: Spieler sucht nach Munition und findet bekannte Sneakers

Kennt ihr diese Situation? Ihr seid auf der Suche nach Munition, weil euch übernatürliche Wesen Leid zufügen wollen und beim Durchsuchen von Schränken entdeckt ihr rein zufällig ganz viele Schuhe der Marke "Jordan 4".

Wenn nicht, dann spielt ihr wohl aktuell kein Resident Evil 7 - Biohazard. Dem Reddit-Nutzer lordtrapula ist nämlich exakt das passiert. Als er einen Schuhschrank öffnet, entdeckt er gleich mehrere Paare der weltweit bekannten Sneakers. Das Beweisbild ist eindeutig.

(Quelle: Reddit)

Laut den Kommentaren ist ein solches Schuhpaar schon in der kostenlosen Demo zu finden. Möglicherweise arbeitet also bei Capcom jemand, der selbst gerne "Jordan 4"-Sneaker trägt und sie gerne im Spiel verewigen wollte. Alternativ hat sich einfach jemand nur an einem halbwegs realitätsnahen Schuh-Design orientiert.

Ob Jordan 4 oder nicht, am Ende hilft das gegen die Baker-Familie von Resident Evil 7 nur wenig. Warum erfahrt ihr im ausführlichen Test "Resident Evil 7 - Biohazard: Das Spiel, mit dem Capcom eure blutigen Herzen zurückerobern will". Aber zur Vorsicht ist geraten: Einigen Menschen wird beim Spielen sehr schnell schlecht.

Wenn euch das alles nichts ausmacht, dann haben wir für euch 15 Tipps, wie ihr euer Spielerlebnis um einiges intensiviert (oder mildert).

Welche Spiele euch dieses Jahr noch das Gruseln lehren wollen, verraten wir im Blickpunkt: "Die Horror-Offensive 2017 - Ein Jahr voller Schrecken".