Sega veröffentlicht zahlreiche Spiele-Soundtracks auf Spotify

Wer gerne in Nostalgie verfällt und die Musik aus Spielen liebt, der sollte der Musikstreaming-Plattform Spotify einen Besuch abstatten. Seit kurzem bietet Sega dort eine riesige Auswahl seiner Musik an.

Die Liste umfasst die Spiele-Soundtracks zu Skies of Arcadia, Alex Kidd in the Enhchanted Castle, Nights into Dreams, Jet Set Radio, Golden Axe, Virtua Fighter, Out Run, Sonic - The Hedgehog und viele mehr. Auf der Spotify-Seite von Sega erhaltet ihr eine Übersicht über sämtliche Alben.

Wie von Spotify gewohnt, könnt ihr euch sämtliche Musik gratis anhören, müsst dafür aber mit Werbepausen rechnen. Wer hingegen über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügt, kann die Alben komplett ohne Unterbrechungen beim Spielen oder beim Lernen genießen. Wobei Letzteres nicht allzu empfehlenswert ist, da einige Sega-Stücke sehr dazu anregen in Erinnerungen an die jeweiligen Spiele zu schwelgen.

Dis gilt besonders für den Soundtrack von Sonic - The Hedgehog, der euch in nicht allzu ferner Zukunft erneut begegnen soll. Aktuell arbeitet Sega an Sonic Mania, welches für PC, PlayStation 4, Xbox und seit kurzem auch für Nintendo Switch angekündigt ist. Wie gut sich das auf der neuen Nintendo-Konsole spielt, verraten wir im Blickpunkt: "Nintendo Switch - So spielen sich die neuen Spiele wirklich".

1 von 89 Mega Drive: Bekannte Spiele für die Konsole von Sega

Noch mehr Retro-Gefühle gibt es im Blickpunkt: "25 Jahre Mega Drive - Segas 16-Bit-Krieger feiert Geburtstag".