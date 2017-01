8 Grafikbomben, die 2017 erscheinen

Ja, ja, die Konsolen sind so viel "schlechter" als ein PC. Noch so viel Häme kann nicht den Umstand verbergen, dass auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch ebenfalls grafisch schöne Spiele erscheinen. Einige von Ihnen sogar exklusiv für Konsole ohne eine PC-Veröffentlichung.

Natürlich gibt es aber auch für den PC das eine oder andere richtige Grafikwunder. Statt dauernd andere Spieler oder Spieleplattformen mit Hass zu überschütten, freut euch einfach mal über die Spiele, die 2017 erscheinen und die wohl außerordentliche Grafikbomben werden. Viel Spaß!