Resident Evil 7: Durchgespielt in unter zwei Stunden

Speedrunner haben doch keine Zeit: Kaum ist Resident Evil 7 - Biohazard veröffentlicht, da versuchen sich die ersten schon an einem möglichst schnellen Durchspielen. Den aktuellen Rekord hält der Twitch.tv-Streamer Stirliing.

Im "New Game Plus"-Modus hat er für Resident Evil 7 exakt eine Stunde, 51 Minuten und zwei Sekunden benötigt. Seine Vorgehensweise ist dabei simpel, aber für den Anfang ziemlich effektiv. So sprintet er durch die meisten Gänge, untersucht kaum die optionalen Räume und profitiert in den Kämpfen von einer "Albert 01"-Pistole, die die ersten Auseinandersetzungen doch merklich vereinfacht.

Nicht unbeachtet ist der Fakt, dass Stirliing die meisten Ecken und Kanten des Spiels schon kennt und so an vielen Dingen vorbeihuscht, die er persönlich nicht benötigt oder die ihn aufhalten würden, wie zum Beispiel Textdokumente. Außerdem wird ihm beim Spielen nicht übel, wovon er sichtlich profitiert. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Stiirlings Lauf somit erstmal der schnellste.

Sehr lange wird der Rekord vermutlich aber nicht halten. Zahlreiche andere Speedrunner sind ebenfalls auf der Jagd nach der schnellsten Zeit und selbst für Stirliing dürften schnellere Zeiten möglich sein, sobald er das Horror-Abenteuer von Capcom noch besser kennenlernt.

Spieler, die zum ersten Mal Resident Evil 7 erleben und gerne erkunden, benötigen für ein Durchspielen übrigens zwischen zehn und zwölf Stunden, wie der Test "Resident Evil 7 - Biohazard: Das Spiel, mit dem Capcom eure blutigen Herzen zurückerobern will" euch lehrt.

Nach dem Durchspielen ist mit dem Horror noch nicht Schluss: Für die Zukunft hat Capcom mehrere Zusatzinhalte für Resident Evil 7 bereits angekündigt.