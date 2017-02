Langsam zieht sich der Winter. Aber mit diesen Schnäppchen kommt ihr besser und günstiger durch die kalte Jahreszeit!

Auch im Februar haben wir wieder die Angebotslisten von Online-Versandhändler Amazon für euch gewälzt. Zehn Angebote sind dabei aufgefallen, die wir euch empfehlen möchten. Wenn ihr die Spiele über den angegebenen Link bestellt, könnt ihr uns sogar noch ein klein wenig unterstützen. Amazon schreibt ein paar Cent für uns gut.

Ein Wort vorneweg für alle Amazon-Schnäppchenjäger: Die Preise der herausgesuchten Angebote schwanken leicht - und manchmal sogar stark! Manchmal sind sie sogar anders, wenn ihr euch auf Geräten wie Apple MacBooks einloggt. Falls also die Spiele noch günstiger geworden sein sollten als hier angegeben, freut euch darüber. Aber falls Amazon wieder ein paar Euro aufgeschlagen haben sollte, nehmt es wie echte Männer und Frauen und schreibt eure Hass-Mails an Amazon und nicht an uns. Klar gibt es eines der vorgestellten Spiele auch auf Flohmärkten in Rammelsbach oder im Tante Emma Laden von Geilenkirchen mitunter mal günstiger. Freut euch in dem Fall einfach und kauft dort. Oder eben bequem hier.

Wer noch mehr Geld ausgeben ... äh ... sparen möchte, darf gerne auch bei den Schnapper-Hinweisen auf spieletipps reinschauen, lohnt sich! Genug der weisen Worte, seid ihr bereit, den Geldbeutel zu zücken?

Nummer 1: Dark Souls 3 (PS4, Xbox One, PC, ca. 30 - 45 Euro)

Die neuen Waffenhaltungen lassen euch mächtige Angriffe ausführen.

Worum geht's? Seit vielen Jahren wird Dark Souls von Millionen Spielern weltweit für seinen knallharten, aber stets fairen Schwierigkeitsgrad gefeiert. Den gibt es auch wieder in Dark Souls 3. Das düstere Fantasy-Abenteuer ist fordernd, aber niemals unfair, wer mit Vorsicht und Bedacht spielt, der kommt immer wieder ein Stück weiter und wird immer wieder ein wenig besser.

Die Investition von Zeit und Nerven lohnt sich: Mit beeindruckenden Szenarien, oft herrlich widerlichen Gegnern und einer subtil erzählten Geschichte ist Dark Souls 3 ein Abenteuer, das man so schnell nicht wieder vergisst. Also, keine Scheu - Dark Souls ist schwer, aber fair!

Hier geht es zum Test: "Dark Souls 3 - Der Tod lauert in der Asche einer Welt"

Interessiert? Hier findet ihr Dark Souls 3 bei Amazon.

Nummer 2: Homefront - The Revolution (PS4, Xbox One, PC, ca. 10 - 20 Euro)

In Homefront - The Revolution dreht sich alles um Anarchie, Unterdrückung und Verzweiflung.

Worum geht's? Das erste Homefront erschien vor einiger Zeit beim inzwischen insolventen Entwickler THQ und erzählte die Geschichte einer Norkoreanischen Invasion in den USA. Der Nachfolger Homefront - The Revolution spielt nun zwei Jahre vor dem Erstling und führt dessen Geschichte fort.

Der Anführer des Widerstands wird von den koreanischen Truppen gefangengenommen. Nun ist es eure Aufgabe, ihn zu befreien und dabei Philadelphia, die Geburtsstätte der amerikanischen Verfassung, von den nordkoreanischen Besatzern und ihren Kollaborateuren zu befreien. Dafür ballert ihr euch durch große, offene Szenarien. Zwar gibt es bessere Ego-Abenteuer als das neue Homefront, trotzdem wird hier viel Unterhaltung geboten.

Hier geht es zum Test "Homefront 2 - The Revolution: Umstrittener Freiheitskampf in den Ruinen Philadelphias"

Interessiert? Hier findet ihr Homefront - The Revolution bei Amazon.