Das erscheint in der Kalenderwoche 5

Ende Januar/Anfang Februar ist so eine Zeit, die nicht so richtig weiß, was sie will. Es ist zwar mitten im Winter, aber trotzdem fiebert ihr sicher schon dem Frühling entgegen. Es wird eindeutig heller, aber so richtig hell dann auch wieder nicht. Gut, dass man wenigstens ein paar Spiele hat, von denen man weiß, was sie sind. Diese Spiele erscheinen in dieser Woche:

31. Januar: Hitman Steelbook Edition

Nachdem Hitman die erste Staffel in Episodenform nun abgeschlossen hat, könnt ihr euch das komplette Spiel in einer Steelbook-Edition kaufen. Dabei gibt es ein paar Extra-Inhalte, die vielleicht sogar für diejenigen, die das Spiel schon durchgezockt haben, interessant sein könnten. Wir haben die erste Staffel bereits einem gründlichen Test unterzogen und für sehr gut befunden. Näheres erfahrt ihr im Test "Hitman Episode 6 - Hokkaido: Die erste Staffel ist jetzt komplett". Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

31. Januar: Berufsfeuerwehr - Die Simulation

Was soll man zu diesen Simulationen schon groß schreiben? Entweder ihr mögt sie, oder ihr mögt sie nicht. Für diejenigen, die sie mögen, wird der 31. Januar ein schöner Tag sein. Alle anderen zucken mit den Schultern. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

3. Februar: Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto Kaum eine Spieleserie hat so treue Anhänger wie Naruto. Und so fiebern die Fans wohl schon seit Monaten auf den 3. Februar hin, um endlich die neueste Edition von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 zu spielen. Diese enthält neben dem Basis-Spiel und allen DLCs auch die Erweiterung Road to Boruto. Unseren Test "Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm 4: Das große Ninja-Finale" könnt ihr hier nachlesen. Das Spiel erscheint für PlayStation 4 und Xbox One.

3. Februar: Poochy & Yoshi’s Woolly World

Am Freitag könnt ihr endlich die Portierung des Wii U-Spiels Yoshi's Woolly World für den Nintendo 3DS spielen. Diese kommt mit neuen Inhalten und Funktionen. Den Test: "Yoshi's Woolly World - Komme, was Wolle!" für das Original haben wir natürlich auch schon vorrätig. Auch die aktuelle Umsetzung stellen wir demnächst auf den Prüfstand. Schaut mal rein!

Freilich können wir hier nur die "großen" Spiele auflisten. Es erscheinen aber auch einige kleinere Spiele - von Steam gar nicht zu sprechen. Wir empfehlen euch also, ein Auge offen zu halten und auch die Indie-Spiele nicht zu verpassen.