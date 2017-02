WANTED - Erratet ihr diesen Charakter?

In der letzten Ausgabe von „WANTED“ sind die meisten von euch schnell darauf gekommen, dass es sich um einen Charakter der „Mass Effect“-Reihe handeln muss. Tatsächlich handelte es sich bei der Gesuchten um die Justikarin Samara. War doch gar nicht so schwer, oder?

Heute könnt ihr erraten, wer sich hinter einem tragischen Schicksal verbirgt. Der gesuchte Held hat eine schwere Zeit hinter sich, die von Krieg und Tod geprägt ist. Doch gerade diese üblen Erfahrungen bringen den Helden dazu, dass eine ganz neue Seite an ihm geweckt wird.

Wobei „ihm“ nicht die korrekte Bezeichnung ist, denn das gesuchte Wesen ist geschlechtslos. Konzipiert für eine einzige, destruktive Aufgabe, wütete es bei einem Angriff auf die baden-württembergische Stadt Stuttgart.

Diese Schlacht forderte hohe Verluste und das Schlachtfeld bestand danach nur noch aus Trümmern, Schutt und Tränen. Doch bald schon ertranken die grauenvollen Begebenheiten im Fluss der Zeit. Die Menschen vergaßen die Ereignisse. Und während die Erinnerungen verblassten, eroberte die Natur das einstige Schlachtfeld und die Hinterlassenschaften zurück.

Zu diesen „Hinterlassenschaften“ zählt auch das gesuchte Wesen. Ohne Aufgabe und schwer beschädigt harrte es aus. Eines Tages packte es aber wieder der Lebensmut und sogar eine gehörige Portion Neugier.

Sprichwörtlich von den Toten auferstanden, erkundet das Wesen die neue Welt und versucht Orientierung, Halt und eine Aufgabe zu finden.

Und trotz des furchteinflößenden Äußeren zeigt sich dabei ein sensibler Kern in der Kreatur. Flora und Fauna haben es dem Charakter angetan. Nur in der Natur kann es sich frei bewegen. Begegnungen mit Menschen versucht es zu meiden. Diese enden dann doch nur in Missverständnissen und Auseinandersetzungen.

Denn der gesuchte Charakter sieht nicht nur beeindruckend aus – das Wesen weiß sich auch zu wehren.

Um Kämpfe bestehen zu können, kann sich das Wesen in drei verschiedenen Formen zur Wehr setzen und gilt damit als einer der gefährlichsten, wenn auch nicht unbedingt flinksten Akteure auf dem Schlachtfeld.

Übrigens findet ihr den Charakter in einem Spiel, das sich einer ziemlich großen Spielerbasis erfreut.

Welchen Spielcharakter suchen wir? Hier sind noch einmal die wichtigsten Hinweise zusammengefasst für euch:

in seiner Brust schlägt kein Herz

hat dennoch mehr Herz als so mancher Mensch

geriet lang in Vergessenheit

war früher auf einer geheimen Basis im Schwarzwald stationiert

kann sich selbst heilen

Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr glaubt, dass ihr wisst, wer hier gesucht wird. Die Auflösung und eine weitere Suche findet ihr hier kommende Woche.