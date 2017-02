Die Wii U konnte sich seit ihrem Erscheinen nur rund 13,5 Millionen Mal verkaufen und gilt damit als eine der unbeliebtesten Konsolen in der Geschichte Nintendos. Zum Vergleich: Der Nintendo DS fand weltweit cirka 155 Millionen Abnehmer. Schlechter lief es nur für den vollkommen abgestürzten Virtual Boy, den gerade mal 770.000 Käufer haben wollten.

Damit einhergehend halten sich auch die Verkäufe der "Wii U"-Spiele in Grenzen. So sollen insgesamt nicht mehr als 96,5 Millionen Spiele an den Mann oder die Frau gebracht worden sein. Mario Kart 8 steht mit 8,26 Millionen verkauften Einheiten auf Platz eins der Liste der bestverkauften "Wii U"-Spiele. Direkt dahinter befindet sich New Super Mario Bros U mit 5,62 Millionen. Super Mario 3D World erreicht immerhin noch den dritten Platz mit 5,47 Millionen verkauften Exemplaren.

Nintendo selbst hat bereits zu Protokoll gegeben, dass die Wii U nicht mehr produziert werden soll. Das letzte für Wii U erscheinende Spiel soll demzufolge Zelda - Breath of the Wild sein. Jetzt will sich Nintendo vermehrt den Spielen für Android und Apple-iOS widmen. Dies könnte vor allem damit zu tun haben, dass Super Mario Run derzeit ganze 78 Millionen Downloads zu verzeichnen hat.

Da sich der 3DS mit 65,3 Millionen verkauften Exemplaren immerhin solide auf dem Markt halten konnte, fließt auch das Konzept der Portabilität in die neue Konsole Nintendo Switch ein, da diese eine Mischung aus Heimkonsole und Handheld darstellt.

Nintendo Switch soll eventuell auch mit "Virtual Reality"-Technik ausgestattet werden. Die Konsole soll voraussichtlich am 3. März 2017 erscheinen und die Spiele mit sich bringen, die ihr in der Bilderstrecke sehen könnt.