Wahr oder falsch? ist wie immer am Start und heute dreht sich alles um eines der beliebtesten Spiele der letzten Zeit. Die Rede ist von Overwatch und das Besondere an diesem Arena-Shooter sind die vielen Charaktere, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt. Der Fokus liegt für uns jedoch auf Hanzo.

Der gute Hanzo. Ein Mann, der weiß, wie man mit einem Bogen umgeht und seine Feinde dementsprechend aus der Ferne aufs Korn nimmt. Ein beliebter Charakter in Overwatch, wobei Bogenschützen in der Videospiel-Szene innerhalb der letzten Jahre sowieso im Kommen waren oder auch nach wie vor sind.

Doch war Hanzo schon immer als der Charakter geplant, der er heute ist? Die Gerüchteküche besagt nämlich etwas gänzlich anderes. Angeblich war es so, dass Hanzo eine Mischung aus dem jetzigen Hanzo und auch Genji sein sollte. Genji ist ein Schwertkämpfer und eigentlich sollte es wohl auch geplant gewesen sein, dass Hanzo nicht nur mit einem Bogen, sondern eben auch mit einer Klinge hantiert.

Jener Charakter sollte also als Multitalent implementiert werden, doch Blizzard hatte sich wohl doch dagegen entschieden. Hanzo sah zudem anders aus und erinnerte überhaupt nicht an den aktuell verwendeten asiatischen Stil. Das ist heute anders und zudem soll es dann eben so abgelaufen sein, dass man aus dem eigentlichen Hanzo zwei Charaktere gebildet hat, wie ihr sie heute kennt: Hanzo und Genji.

Ob das stimmt, werdet ihr kommende Woche erfahren. Lasst euch aber gesagt sein, dass während einer frühen Entwicklungsphase eines Spiels eine Menge passieren kann. Ideen werden wild in einen Topf geworfen und erst einmal grob realisiert, bis letztendlich der Feinschliff und die große Überarbeitungsphase eingeleitet werden.

Doch vielleicht fand jemand ja auch einfach die Vorstellung toll, dass es sich bei Hanzo um einen überstarken Cyber-Bogenschützen handelt, der noch dazu mit einem Katana bewaffnet ist.

31 von 38 Die Helden in Overwatch

Ach, wegen vergangener Woche: Das letzte Wahr oder falsch? - Werden Feen in Ocarina of Time aus verstorbenen Kokiri gemacht? war völliger Humbug. Habt ihr mit eurer Einschätzung richtig gelegen?