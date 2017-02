Dieses Spiel solltet ihr an diesem Wochenende zocken: Helden-Taktik

Statt wie vorige Woche eine meditative Unterwasserreise zu begehen, geht es dieses Wochenende in verschiedene Welten - mit ganz vielen Helden. Und das Ganze gibt es auch noch kostenlos.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

Vielleicht haben einige von euch das spiel Sogar schon heruntergeldaden. Es geht natürlich um Fire Emblem Heroes. Und das ist erstaunlich gut. Nintendos erstes Fire Emblem auf dem Smartphone macht vieles richtig.

Die Kämpfe - und um die geht es schließlich in einem Fire Emblem - spielen sich fast wie auf Nintendos 3DS. Ihr zieht eure Helden einfach mit dem Finger über das Schlachtfeld. Die haben nur eine begrenzte Anzahl an Bewegungen pro Runde. Blaue und rote Kästchen zeigen euch an, wie weit ihr mit einer Figur ziehen könnt.

Und da viele bekannte Gesichter unter den Charakteren aus allen "Fire Emblem"-Spielen sind, kommen gerade Fans der Reihe auf ihre Kosten. Wenn man nicht will, gibt man auch kein Geld aus. Für abgeschlossene Quests gibt es Sphären mit denen beispielsweise neue Helden beschworen werden können. Übrigens: Die Handlung wird über Dialoge mit schön gezeichneten Charakteren erzählt.

Rundum ist Fire Emblem ein gutes, kostenloses Spiel, das ihr am Wochenende daheim oder unterwegs zocken könnt. Schließlich ist das Spiel erst vor ein paar Tagen erschienen.