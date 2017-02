Minecraft: Tool verwandelt Minecraft-Karten in hübsche Landschaftsaufnahmen

Die Klötzchenwelt von Minecraft kann manchmal wie Kunst wirken - solange sie nicht von oben fotografiert wird. In der Totalen eignen sich die Karten kaum als Material für das eigene Hintergrundbild auf dem PC oder auf dem Smartphone.

Mit dem Gratistool Chunky lässt sich das jedoch beheben. Das Programm erstellt aus euren eigenen Minecraft-Karten richtig schicke Landschaftsaufnahmen, die topografisch detailliert ausfallen. Hier zum Beispiel die Original-Karte des Reddit-Nutzers Darastlix im Originalformat:

(Quelle: Reddit)

Nach dem Einsatz von Chunky sieht die Karte hingegen wie folgt aus:

(Quelle: Reddit)

Um einiges hübscher, wenn auch zum Spielen gänzlich ungeeignet. Chunky ist lediglich ein Render-Programm, das aus Minecraft-Karten solche schicken Bilder generiert. Zudem funktioniert das ausschließlich mit den Original Texturen ohne Spieler und Gegner-Modelle.

Wer jedoch schon immer mal wissen wollte, wie wunderschön seine Minecraft-Karte aussehen kann, der sollte einen Blick auf Chunky werfen. Allerdings kann der Erstellungsprozess gleich mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Alternativ werkelt ihr einfach an einem eigenen Atari-Emulator.

1 von 23 Minecraft - Berühmte Filme und Serien nachgebaut

Wenn berühmte Filme und Serien in Minecraft nachgebaut werden, ist Staunen angesagt. Einen kleinen Einblick in Hobbingen und Game of Thrones gewährt die Bilderstrecke.