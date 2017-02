Diese 7 Spiele wurden nie veröffentlicht. WIESO?

Erst freut ihr euch so sehr, dann der Schlag in die ... Magengrube: Das Spiel, auf dessen Veröffentlichung ihr so sehr hingefiebert habt, wurde gestrichen. Nicht immer werden dafür gute Gründe genannt. Oft befindet sich so ein Spiel schon seit Jahren in der Entwicklungs-Hölle, ohne jemals fertig zu werden. Manchmal handelt es sich aber auch um Spiele, die gerade erst angekündigt wurden und dann plötzlich aus allen Veröffentlichungs-Listen verschwinden. In der Bilderstrecke findet ihr sieben solcher Spiele, die wirklich gut werden hätten können. Sadface.

