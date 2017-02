Conan Exiles: Darum könnt ihr die Genitalien eurer Charaktere anpassen

In Conan Exiles könnt ihr im Charakter-Editor die Genitalien eures Protagonisten nach Belieben anpassen. Die Entwickler und Hersteller Funcom bezogen auf der englischsprachigen Webseite Reddit Stellung zu diesen Anpassungsmöglichkeiten.

Vor mehr als einem Jahr kündigte Funcom Conan Exiles an. Bei dem Spiel handelt es sich um ein vom Film "Conan der Barbar" inspiriertes Survival-Abenteuer, in dem ihr zu Beginn euren eigenen Charakter erstellen könnt. Nach Auswahl des Geschlechts könnt ihr das Gesicht und die Haare eures Charakters anpassen. Einzigartig dürfte dabei jedoch die Option sein, dass ihr bei der Auswahl eines Mannes die Länge des Penis verändern könnt. Bei der Auswahl eines weiblichen Protagonisten könnt ihr stattdessen übrigens die Brustgröße nach eurem Belieben anpassen. Jetzt meldete sich Funcom bezüglich dieser Einstellungsmöglichiekti zu Wort.

Auf die Frage hin, wessen Idee es gewesen sei den Penis anpassen zu können, antwortet Funcom: "Wir diskutierten schon früh über Nacktheit und haben uns entschieden, dass für den geschichtlichen Inhalt und das Szenario Nacktheit etwas ist, das wir machen wollten. Die Anpassung war die natürliche Entwicklung davon, vor allem weil wir die gleiche Regelung für Brüste vorgenommen haben. Gleichberechtigung und so".

"Könnt ihr uns mehr Informationen über eure Pläne der menschlichen Opferungsmechanik mitteilen?", lautete eine weitere Frage. "So wie ihr Sklaven einfangen könnt, wollten wir auch, dass ihr andere Spieler zu eurem Altar zerren könnt, um sie für einen massiven Boost zu opfern. Möglicherweise fügen wir auch weitere Tötungsmittel hinzu, wie die eiserne Jungfrau und ähnliches. Darüber hinaus möchten wir wirklich, dass ihr die Köpfe eurer Feinde abtrennen und draußen rund um eure Basis auf Pfähle spießen könnt. Vielleicht gibt es sogar irgendwann ... Kastration", so der Entwickler.

Harte Praktiken in einer harten Welt, die die Entwickler hier ankündigen. Was haltet ihr davon? Conan Exiles erschien am 31. Januar 2017 auf Steam und befindet sich derzeit im Early Access und soll noch im ersten Quartal als "Spielvorschau" für Xbox One erscheinen.

1 von 61 Alles über Conan

In der Bilderstrecke findet ihr weitere Informationen zum mittlerweile ikonischen Charakter Conan, der schon seit mehreren Jahrzehnten in unterschiedlichen Medien immer wieder für harte Action sorgt.