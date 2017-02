Ultimate Marvel vs. Capcom 3: Einfach mal aufs Handy schauen während einer Combo-Attacke

(Bildquelle: Twitch.tv)

Während langer Ladezeiten greift der eine oder andere gerne mal zum Handy, um nachzusehen, ob jemand wieder bei Whatsapp geschrieben hat. Bei Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ist das sogar mitten im Spiel möglich, wie ein Spieler während eines Turnieres zeigt.

Im "Undefeated of the Southwest"-Turnier ist Louis "Readman" Millan gegen Abraham "Neo" Sotelo angetreten. Im vierten Match schnappt sich Readman zu Beginn Neo und landet mithilfe von Magneto und Dante eine gefühlt unendliche Combo-Attacke, die Neo dazu veranlasst währenddessen einfach auf das Handy zu schauen. Könnte ja auf Twitter gerade was Wichtiges passieren.

Kurioserweise gewinnt Neo sogar das Match nach dieser Aktion und gleicht zum 2:2 aus. Im fünften und entscheidenden Match muss er jedoch eine Niederlage einstecken. Im späteren Loser Bracket ist Neo erneut auf Readman getroffen, konnte sich aber zum zweiten Male während des Turnieres nicht durchsetzen und hat das Turnier auf Platz 17 beendet. Readman schafft es hingegen den 13. Platz zu beanspruchen.

Die langen Kombo-Ketten sind keine Seltenheit in Ultimate Marvel vs. Capcom 3, gehören sie doch fest zur Reihe dazu. Das sogenannte "Free Form"-Kampfsystem erlaubt den Spielern zahlreiche Experimente, die mitunter zu langen Kombinationsangriffen führen.

Voraussichtlich noch in diesem Jahr geht es mit Marvel- und Capcom-Helden übrigens in eine neue Runde. Auf der Veranstaltung PlayStation Experience 2016 hat das japanische Software-Haus Capcom nämlich Marvel vs. Capcom - Infinite angekündigt, welches 2017 für die PlayStation 4 erscheinen soll.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 lässt einige kuriose Kämpfe zu: Wann sonst kann man denn schon mal Iron Man gegen Ryu aus Street Fighter antreten lassen?