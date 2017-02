Das solltet ihr dieses Wochenende zocken: Schleich dich!

Die Woche schleicht oftmals nur so vor sich hin. Dem Wochenende fiebert ihr entgegen - und dann ist es auch schon wieder vorbei. Um dem zu entgegnen, empfehlen wir euch, dieses Wochenende mal Dishonored 2 zu spielen. Das ist viel mehr als ein Schleichtspiel und gerade sogar für wenig Geld zu bekommen.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

Das Spiel hat mich im letzten Jahr nicht nur wegen der schönen Spielwelt und dem besonderen Grafikstil beeindruckt. Auch kann Dishonored 2 mit einer fesselnden Geschichte und einer zugleich bedrückenden wie anziehenden Atmosphäre aufwarten. Dabei könnt ihr euch zwischen zwei Charakteren entscheiden: Spielt ihr mit der gestürzten Kaiserin Emily oder dem etwas zwielichtigen Corvo? Beide Charaktere spielen sich sehr unterschiedlich, wodurch das Spiel auch beim zweiten Mal noch ordentlich Spaß macht. Ich gebe jedoch zu, dass das Spiel euch auch ordentlich herausfordert: Nicht selten wollte ich mich tapfer an allen Feinden vorbeischleichen, um mich dann doch schlussendlich in einem Säbelgefecht mit sieben Wachen wiederzufinden. Vielleicht bin ich aber auch einfach nicht dafür gemacht, zu schleichen. Das macht jedoch nichts, denn das Spiel lässt ganz unterschiedliche Wege und Möglichkeiten zu, also probiert einfach mal alles aus.

In unserem Test hat Dishonored 2 ganze 89 Prozent bekommen.

Praktischerweise könnt ihr das Spiel gerade recht günstig bei Amazon erstehen. Egal ob die Version für den PC, die Version für die PlayStation 4, oder die Version für die Xbox One.