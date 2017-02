Das erscheint in der Kalenderwoche 7

Die goldene Mitte des Februars bricht an. Langsam wächst die Hoffnung, dass es doch noch mal draußen wärmer wird. Der März lugt schon scheu um die Ecke, und was tut sich in die Spieleindustrie? Pünktlich zum Valentinstag kommen zwei Spiele heraus. Eines davon sollte dafür sorgen, dass alle Videospiel-affinen Singles nicht ganz so einsam sind.

14. Februar: For Honor

For Honor von Ubisoft soll für spannende Kämpfe im mittelalterlichen Gewand sorgen. Kern des Spiels ist der Mehrspieler-Modus. Wer sich das Spiel am Valentinstag zulegt, wird also nicht ganz so allein sein. Nein, er oder sie metzelt sich dann mit Liebe im Herzen wahlweise durch die Körper von Samurai, Rittern oder Wikingern. Für das Fest der Liebe sollte also für genug Körperlichkeit in For Honor gesorgt sein.

14. Februar: Sniper Elite 4

Wer lieber auf Distanz geht, fährt wohl besser mit Sniper Elite 4. Statt euch direkt in jegliche Körperlichkeit zu schmeißen, nehmt ihr euch ein Beispiel an Amor. Schön aus der Ferne mit einer Schusswaffe bringt ihr statt Liebe Tod und blutende Einschusslöcher. Das ist zwar nicht so ganz im Sinne des kleinen, pummeligen Engels, doch der steckte nun mal nicht im Zweiten Weltkrieg fest.

Neben den großen Ankündigungen gibt es natürlich noch viele weitere kleine Spiele, die dauernd auf Gog.com, Steam, Xbox Live oder auf PSN aufploppen. Behaltet also die jeweiligen Plattformen, die ihr nutzt, gut im Auge.