Vielen von euch wird der Begriff "Case Modding" (case modification) wohl etwas sagen. Bastler aus aller Welt, modifizieren PCs, Konsolen und deren Gehäuse. Dabei kommen einige verrückte Dinge heraus, die wirklich großartig aussehen.

Die Bastler legen dabei viel Geschick, Fantasie und technisches Wissen an den Tag. Denn die PCs und Konsolen sollen nicht nur schön aussehen, sondern auch funktionieren. Inzwischen "modden" nicht nur Hobbybastler. Eine rege Profiszene hat sich um die aufgepimpten PCs und Konsolen gebildet.

Wenn ihr den Profis der PC-Modding-Szene zuschauen wollt, dann schaut euch mal Case Mod World Series 2017 an, die am 19. Mai Gewinner kürt. Wenn ihr selbst dran teilnehmen wollt: Bis zum 31. März könnt ihr euch hier zur Teilnahme anmelden.

In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch ein paar der Gewinner des vergangenen Jahres plus einer bunten Auswahl an anderen Case-Mods von PCs - wie auch von Konsolen:

Das ist nur die erste Serie an "Case Mod"-Bildern. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch die PCs und Konsolen gefallen. Wenn ihr nämlich mehr Bilder sehen wollt: Es gibt noch viel mehr davon! Findet diese Bilderstrecke also bei auch Anklang, legen wir gerne noch mal nach.