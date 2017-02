Während das frisch gestartete Rennen um Bestzeiten im neuen Resident Evil 7 - Biohazard in vollem Gange ist, ist es einem „Speedrunner“ gelungen, das Horrorabenteuer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und nur unter Einsatz des Messers zu beenden. Seine Rekordzeit: 2 Stunden, 49 Minuten und 13 Sekunden.

„Ein verdammtes Taschenmesser?“ – Drei Worte, die der Protagonist von Resident Evil 7 dem hilfsbereiten Polizisten in der ersten Spielstunde ungläubig entgegenschleudert, als dieser ihm durch ein Fenster ein Messer in die Hand drückt. Und drei Worte, die ironischer kaum sein könnten, zumindest im Fall des Youtubers Quizzle. Wie die englischsprachige Seite Kotaku berichtet, hat sich der nämlich dem Horror von Resident Evil 7 kürzlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gestellt und dabei nur eine einzige Waffe benutzt – besagtes Taschenmesser eben. Was für die Spielfigur wohl undenkbar wäre, stellt für den „Streamer“ wohl kein unbezwingbares Problem dar, der sich ohne auch nur einmal das Zeitliche zu segnen in sage und schreibe 2 Stunden, 49 Minuten und 13 Sekunden durch das gesamte Spiel schnitzte – ein neuer Weltrekord in dieser Kategorie! Das gesamte Unterfangen kann auf Youtube nachgeholt werden.

Der "Madhouse"-Modus ist der höchste Schwierigkeitsgrad in Resident Evil 7 und offenbart noch tödlichere und vor allem in ihren Orten variierende Gegner. Ist das Spiel auf dieser Stufe schon mit dem gesamten Waffenarsenal eine echte Herausforderung, hat sich Quizzle in seinem Rekorddurchlauf natürlich nicht jedem Feind gestellt, sondern in der Regel einfach die Beine in die Hand genommen. Dafür wurden die Bossgegner zu haarsträubenden Geduldsproben. Zum Vergleich: Andere Speedrunner, die alle im Spiel verfügbaren Mittel nutzten, und zudem auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden spielten, erlangten bereits Zeiten, die etwa bei anderthalb Stunden liegen. Nachzulesen auf der Seite Speedrun.com.

Resident Evil 7 - Biohazard ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Der Horror von Resident Evil 7 fällt äußerst vielseitig aus – sich dem nur mit einem Taschenmesser zu stellen, gleicht dem puren Wahnsinn, oder?