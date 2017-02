Mimics: Das Smartphone-Spiel, welches mit dem Gesicht gespielt wird

Gesellschaftsspiel via Tablet oder Smartphone: Der Ludwigsburger Indie-Entwickler Navel arbeitet an Mimics, einem Mobile-Spiel, welches ihr hauptsächlich mit eurem Gesicht spielt.

In Mimics erhält der Spieler, der gerade an der Reihe ist, ein Bild, welches er mit seinem Gesicht möglichst genau nachstellt. Am Ende der Runde müssen die anderen Spieler anhand eures Gesichtes erraten, welches Bild nachgestellt wurde. Da die Kunstwerke zumeist etwas abstrakt und überzogen sind, sehen auch dementsprechend die Gesichter oftmals lächerlich aus. Ein erstes Video zeigt euch das Spiel in Aktion.

Inhaltlich gibt es laut dem Entwickler zum Start der App über 200 verschiedene Bilder, die Menschen, Tiere und vieles mehr umfassen. Und falls mal keine Freunde in der Nähe sind, könnt ihr in Mimics auch online gegen andere Spieler antreten. Zudem lassen sich sämtliche Grimassen speichern, sowie auf Facebook oder Twitter teilen. Damit schlussendlich die gesamte Welt euren Gesichtsausdruck zuordnen kann.

Mimics erscheint voraussichtlich am 16. Februar für iOS und Android als Gratisspiel in den jeweiligen Appstores. Es ist das zweite Spiel des deutschen Indie-Studios. Zuvor war das Team für Globosome - Path of the Swarm verantwortlich.

Apropos Indie-Entwickler aus Deutschland: Diese treten immer öfter ins Rampenlicht. Erst im vergangenen Jahr haben es mit Highrisers und Lost Ember gleich zwei vielversprechende Spiele auf Kickstarter geschafft, finanziert zu werden.

