Vaccine: Ein Resident Evil der alten Schule

Vaccine ist ein Horror-Spiel vom Indie-Entwicklerstudio Rainy Night Creations, welches nicht nur aufgrund der Kameraperspektiven an das erste Resident Evil erinnert.

Vaccine sieht aus wie ein Spiel aus den 90ern, erscheint aber erst am 21. Februar 2017 und das nicht nur für PC, sondern auch für PS4 und Xbox One. Im März soll das Spiel sogar noch für Nintendos Wii U erscheinen. Freunde von Resident Evil aus dem Jahr 1996 sollten ein Auge für das Horror-Abenteuer offen halten.

In Vaccine habt ihr die Auswahl zwischen einem weiblichen und einem männlichen Charakter. Euer Ziel ist es innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen Impfstoff für den infizierten Freund des Protagonisten zu beschaffen. Im Gegensatz zu Resident Evil sind die Räumlichkeiten, durch die ihr euch begeben müsst, zufallsgeneriert und sollen so für unterschiedliche Spielerlebnisse sorgen. Außerdem verfügt Vaccine über Rollenspiel-Elemente, die sich schon dann bemerkbar machen, wenn ihr den ersten Gegner erfolgreich bezwungen habt. Mithilfe von ausreichend Erfahrungspunkten steigt der Protagonist ein Level auf und ihr könnt seine Fähigkeiten verbessern. Die Zeit am oberen Rand des Bildschirms gibt an, wie lange ihr noch Zeit habt, um euren Freund zu retten.

Ob das Horror-Spiel den Ansprüchen der Fans von Resident Evil gerecht werden kann? Immerhin könnte die altbackene Grafik einige Spieler abschrecken.

1 von 24 Der Horror von Resident Evil 7

Nicht nur Vaccine versucht nostalgische Erinnerungen in euch zu wecken, auch Resident Evil 7 - Biohazard, das sich bereits 2,5 Millionen Mal verkaufen konnte, will zu seinen Wurzeln zurückkehren.

Ob das dem neuen Ableger der Reihe auch gelungen ist, erfahrt ihr im Test "Resident Evil 7 - Biohazard: Das Spiel, mit dem Capcom eure blutigen Herzen zurückerobern will".