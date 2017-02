Beyoncé, Pokémon und Final Fantasy

Am Wochenende wurden die Grammys in Los Angeles vergeben. In der Preisverleihung werden die besten musikalischen Darbietungen des Jahres ausgezeichnet. Dieses Jahr fiel besonders ein Auftritt von Beyoncé ins Auge - und die Videospielwelt schmiss sich direkt drauf.

Pokemon Sun & Pokemon Moon pic.twitter.com/GWsEmxFzfj — Tristan (@tristankurtz) 13. Februar 2017

Der Twitter-User Tristan macht einen durchaus passenden Vergleich, indem er die beiden Kostüme während ihres Auftritts mit Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond vergleicht. Ob sich Beyoncé bei ihrer Konstümwahl an diesen Spielen orientiert hat, konnten wir nicht herausfinden. Wir denken jedoch: Nein.

Beyoncé out here looking like a god-boss of a Final Fantasy game where the game forces you to lose no matter what you do pic.twitter.com/LngnqEp8qk — Alp Ozcelik (@alplicable) 13. Februar 2017

Den Twitter-User Alp Ozcelik widerum erinnert Beyonce in ihrem Sonne-Kostüm an einen "Final Fantasy"-Gegner. Um genau zu sein an einen Gott-Boss, bei dem die Spieler gar nicht erst die Möglichkeit haben, diesen zu besiegen. Vielleicht ja eine Inspiration für Square Enix? Schließlich könnten für Final Fantasy 15 noch einige DLCs erscheinen.

