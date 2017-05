Conan Exiles: Modifikation macht alles viel größer

Wenn euch die Größenanpassung von Genitalien beziehungsweise der sekundären Geschlechtsmerkmale in Conan Exiles noch nicht reicht, dann ist vielleicht die folgende Modifikation für euch interessant.

Der Youtuber Joshtech hat sich die Mühe gemacht und mithilfe der frisch veröffentlichten Mod-Werkzeuge ein wenig an den Charaktermodellen herumgespielt. Dabei zeigt sich, dass selbst der größte Mensch in Conan Exiles keine Chance gegen die Natur hat:

(Quelle: Youtube, Joshtech)

Warum der Charakter so große Ohren hat, fragt ihr euch? Nunja, Joshtech hat sich ebenfalls dem Charakter-Editor zugewendet und quasi eine Monsterversion entworfen. Die bisherigen Begrenzungen sind mit der Modifikation im Grunde aufgehoben.

(Quelle: Youtube, Joshtech)

Das gilt auch für den Genitalbereich des Mannes, der sich mit dieser Modifikation in einen Schlauch verwandeln lässt. Wer weiß, ob das so gut beim Partner ankommen würde ...

Interessierte können die Modifikation "Beyond Limits" über den Steam-Workshop selbst ausprobieren. Es gibt laut Joshtech sogar schon einige Online-Server, die mithilfe der Modifikation funktionieren. Einem potenziellen Nachbau des Animes Attack on Titan steht damit eigentlich nicht mehr so viel im Wege.

