Resident Evil 7 - Biohazard: Darum haben die Charaktere so schöne Zähne

In Resident Evil 7 - Biohazard von Hersteller und Entwicklerstudio Capcom bekommt ihr es mit den Bakers zu tun. Produzent Masachika Kawata erklärt, warum diese Familie mit so schönen Zähnen ausgestattet ist.

Im Horror-Spiel erwartet euch das Grauen in einer alten, aber großen Behausung inmitten eines Waldes. Die Familie Baker treibt dort ihr Unwesen und verfolgt euch durch das ganze Anwesen. Sie ernähren sich von Innereien, leben in schäbig anmutenden Räumlichkeiten und sind Tag und Nacht damit beschäftigt, euer Fortkommen zu verhindern. In den verdreckten Badewannen und Toiletten befindet sich literweise Blut und kaum ein Aschenbecher ist nicht mit zig Stummeln gerauchter Zigaretten gefüllt.

Wie kommt es also, dass die Famlie Baker trotz dieser grotesken Umstände über ein derart strahlendes Lächeln verfügt? "Wir verwendeten eine Methode namens Photogrammetrie, die 3D-Scan-Technik und echte Modelle nutzt, um photorealistische Grafik-Effekte zu erstellen. Ich denke wir können im Falle der Charaktere den Schauspielern für ihre schönen Zähne danken", so der Produzent Masachika Kawata in einem Interview mit der englischsprachigen Seite Kotaku.

Bei Photogrammetrie handelt es sich um eine Messmethode, bei der mithilfe von Fotografien ein dreidimensionales Objekt detailliert wiedergegeben werden kann.

Auf PlayStation VR könnte Resident Evil 7 - Biohazard zusätzlich für einen schwachen Magen sorgen. Solltet ihr Interesse am Spiel in Verbindung mit einer VR-Brille haben, empfiehlt es sich übrigens vor dem Kauf die Demo auszuprobieren. In Verbindung mit den hektischen Kamerabewegungen und dem geringen Sichtfeld sorgt Resident Evil 7 bei den Spielern für Übelkeit.

1 von 12 Resident Evil 7 - Biohazard: Capcom bringt den Horror auf PlayStation VR

