Humble Bundle: Besonders großes Spielepaket zugunsten der Freiheit

Mit dem "Humble Freedom Bundle"-Angebot präsentiert der Humble Store ab sofort ein ganz besonders umfangreiches Spielepaket für PC, welches sich voll und ganz gemeinnützigen Organisationen widmet.

Das 30 Dollar (rund 28 Euro) teure Paket umfasst zahlreiche Spiele und digitale Bücher, darunter bekannte Indie-Vertreter wie Stardew Valley, The Witness oder die Neuauflage des Adventure-Klassikers Day of the Tentacle. Laut dem Humble Shop besitzt die Zusammenstellung einen Wert von über 600 Dollar (knapp 700 Euro).

Der Erlös geht dieses Mal vollständig an die drei gemeinnützigen Organisationen Ärzte ohne Grenzen, American Civil Liberties Union und International Rescue Committee. Damit möchten die Veranstalter ein Zeichen gegen die aktuelle Immigrationspolitik des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump setzen. Passend dazu wird der Humble Store die ersten 300.000 Dollar (rund 283.000 Euro), die innerhalb kürzester Zeit zusammengekommen sind, verdoppeln.

Das Angebot läuft noch bis zum 20. Februar und enthält die folgenden Produkte, die ihr entweder über Steam aktivieren oder als DRM-freie Version herunterladen könnt:

In The Witness erwartet euch eine wunderschöne Insel mit hunderten von Rätseln. Ob sich das Spiel lohnt, erfahrt ihr im Blickpunkt "3 neue für PS4 im Test: Firewatch, The Witness und Gone Home".