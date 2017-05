Wer in Ubisofts For Honor neben dem ganzen Gekämpfe mal kurz ein wenig die Augen umherschweifen lässt, kann ein kurioses "Easter Egg" entdecken. Dies berichtet der Reddit-Nutzer Lacront, der sich die "Samurai Brücken"-Karte etwas näher angesehen hat.

Im Hintergrund der Karte ist eine weitere Brücke zu sehen, auf der sich ziemlich offensichtlich zwei weitere Personen im Kampf gegenüberstehen. Nach einem genauen Blick lässt sich erkennen, dass es sich hierbei um die Charaktere genannt Blaze und Hornbuckle handelt. Beide stammen aus einem hierzulande indizierten Teil einer bekannten Prügelspiel-Reihe

Besagte Figuren sind dort beide im Hintergrund einer bestimmten Arena zu sehen und haben sich dort seinerzeit ebenfalls gegenseitig eins auf die Mütze gegeben. Der Kämpfer, der in Flammen steht, wird von den Fans Blaze genannt, während der andere den Namen Hornbuckle erhalten hat. Möglicherweise ist jemand im Entwicklerteam von For Honor ein Fan der langjährigen Spielereihe, deren jüngster Ableger Mortal Kombat X trotz extremer Gewaltdarstellungen in Deutschland frei erhältlich ist.

Wer das Easter Egg einmal selbst erleben möchte, kann ab heute in For Honor auf dem PC, der PlayStation 4 oder Xbox One einsteigen. Mehr Infos zum Multiplayer-Spiel von Ubisoft gibt es in der Vorschau: "For Honor - Der brachiale Schwertkampfsimulator". Haltet die Augen offen, denn unser Test folgt selbstverständlich in Kürze (wenn wir es überleben ...).

