Videospiele sind immer wieder wegen ihrer Brutalität im Gespräch. Oft vergessen dann - vor allem Politiker - dass in ihnen fiktive, überzeichnete Geschichten erzählt werden. Nochmal zum Mitschreiben: Videospiele sind nicht real. Und viele Studien belegen, dass sie Jugendliche nicht gewalttätiger machen.

Lasst uns also heute ein bisschen die Blutigkeit bestimmter Spiele feiern. In dieser Bilderstrecke findet ihr zehn brutale Spiele, die wie ein Signalfeuer in der Nacht, eine Fanfare in der Stille gegen bunte und süße Spielwelten anstinken. Viel Spaß.

"Brutal" muss nicht immer heißen, dass in fotorealistischer Grafik Blut und Innereien herumfliegen. Auch ein Spiel wie Hotlime Miami ist ziemlich blutig und brutal. Lasst euch also von der Bilderstrecke überraschen, welche Spiele Eingang gefunden haben.