Fire Emblem Heroes: Audio-Fehler sorgt für dämonische Horrorstimmen

Einige Spieler des noch relativ jungen, kostenlosen Taktikrollenspiels Fire Emblem Heroes sehen sich mit einem kuriosen Spielfehler konfrontiert. Ein Problem mit der Audio-Wiedergabe sorgt derzeit offenbar dafür, dass sowohl Hintergrundmelodien als auch Figurenstimmen verzerrt wiedergegeben werden – und so gruselig dämonisch klingen.

Seit Anfang des Monats dürfen sich Besitzer von mobilen iOS- und Android-Geräten im Taktikrollenspiel Fire Emblem Heroes versuchen, dem jüngsten Mobile-Ableger der "Fire Emblem"-Reihe von Nintendo. Wie die englischsprachige Seite Kotaku berichtet, wird der Spielspaß derzeit allerdings durch einen Audio-Fehler getrübt (oder in luftige Höhen katapultiert, je nach dem), der die Tonausgabe des Spiels verzerrt. Was zunächst langweilig klingt, hat interessante Konsequenzen auf das, was der Spieler hört: Statt fröhlicher Musik tönt lediglich ein melodieloses Dröhnen aus den Lautsprechern, und die munteren Manga-Figuren des Spiels sprechen plötzlich in wahrhaft dämonischen Zungen.

Kotaku hat einige der gruseligen Spielermitschnitte aus den sozialen Netzwerken zusammengestellt:

Fire Emblem Heroes Creepypasta Audio Edition (an interesting audio glitch I ran into) pic.twitter.com/7wFXtyuOLr — SUPER FUCKING MARIO (@JasperV8909) 10. Februar 2017

I GOT THE BEST AUDIO GLITCH IN FIRE EMBLEM HEROES pic.twitter.com/iguCWquH9L — 💚☀Cassandra!🐚🎶 (@S_Hiney) 12. Februar 2017

In Fire Emblem Heroes dürft ihr euch ein Team aus bis zu vier Helden zusammenstellen und gegen Feinde beziehungsweise andere Spieler kämpfen. Dabei können im Verlauf des Spiels immer mehr Helden freigeschaltet werden. Ob Nintendo bereits an einer Behebung des Tonproblems arbeitet, ist derzeit unklar – ebenfalls, wie viele Spieler überhaupt unter dem Fehler zu leiden haben.

Fire Emblem Heroes ist seit dem 2. Februar kostenlos für iOS- und Android-Geräte erhältlich.

In unserer Bilderstrecke bekommt ihr einige Eindrücke von Fire Emblem Awakening aus dem Jahr 2012. Als elfter Teil der Reihe bot er bereits bunte Manga-Welten und ein taktisch forderndes Spielgeschehen – und all das zum Glück ohne unfreiwillig dämonische Stimmen oder Ähnliches.