Das erscheint in der Kalenderwoche 8

Die nächste Woche bringt gleich zwei exklusive Spiele - eines für die Xbox One und eines für die PlayStation 4. Ja, gut. Das Spiel für die Xbox One gibt es jetzt natürlich auch für Windows 10. Microsoft setzt seine Strategie weiter fort, dass Xbox One und Win 10 gleichermaßen bespielt werden.

21. Februar: Halo Wars 2

Ja, die Ultimate Edition von Halo Wars 2 kam schon am 17. Februar auf den Markt. Doch die normale Version erscheint erst am 21. Februar und hat deshalb hier in diese Liste Eingang gefunden. Halo Wars 2 führt den Echtzeitkrieg zwischen Menschen und Aliens im Halo-Universum aus Halo Wars weiter. Stellt euch wieder auf einige spannende Gefechte ein.

24. Februar: Berserk and the Band of the Hawk

Vielleicht gibt es unter euch einige Leser des Mangas Berserk. Der stand schon stilistisch als Inspirationsquelle für Dark Souls im Rampenlicht der Videospielbranche. Nun schaffen es Manga und Anime auch selbst auf die PlayStation 4. Und zwar als sogenanntes Musou-Spiel. Wie schon Arslan und Attack on Titan werkelt das Team Omega Force von Koei Tecmo an der Umsetzung Berserk and the Band of the Hawk für ein buntes Manga-Schlachtentreiben.

Neben den großen Ankündigungen gibt es natürlich noch viele weitere kleine Spiele wie etwa Hollow Knight und Night in the Woods, die auf Gog.com, Steam, Xbox Live oder auf PSN erscheinen. Behaltet also die jeweiligen Plattformen, die ihr nutzt, gut im Auge.