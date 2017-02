Das solltet ihr dieses Wochenende zocken: Rettet das verseuchte New York

Auch wenn die letzten Tage mit viel Sonnenschein und sogar zweistelligen Temperaturen aufwarten konnten - das Wochenende wird wieder so richtig grau und ekelhaft. Perfekt also, um euch in eine noch ekelhaftere Spielwelt zu verkriechen.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

The Division hatte sicherlich keinen einfachen Start. Viele Spieler beschwerten sich über einen zu geringen Umfang sowie über diverse ärgerliche Bugs. Doch das ist lange her, inzwischen ist The Division - nachdem mehrere Erweiterungen erschienen sind - ein durchaus respektables Spiel.

Erst gestern Abend habe ich mich mit anderen Spielern zusammengetan, um ein leerstehendes Kaufhaus von sogenannten "Cleanern" zu - folgerichtig - reinigen. Auch wenn das Spiel einem das nicht unbedingt leicht macht und des Öfteren sogar in Monotonie abdriftet. Für ein paar Stunden am Stück macht The Division durchaus immer wieder Spaß.

Verschweigen möchte ich hier nicht, dass die Geschichte, die The Divison - mehr schlecht als recht - erzählt, einige fragwürdige Strukturen aufweist. Wieso wir etwa auf "Aufständische" schießen, wieso diese überhaupt "Aufständische" geworden sind, wird nie befriedigend beantwortet. Doch kann das auch ein Grund für euch sein zu hinterfragen, wie einfach es für euch - und auch mich - manchmal ist, das einfach hinzunehmen, was ein Videospiel euch erzählen will.

Trotz allem kann ich euch nur empfehlen, diese Wochenende zu nutzen, um ein paar Runden The Division zu spielen. Besonders, weil es gerade für wenig Geld zu bekommen ist. Übrigens, wir haben The Division auch getestet, lest doch mal rein.

The Division ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Wenn ihr es euch direkt für wenig Geld holen wollt, könnt ihr das hier tun: Version für den PC, Version für die PlayStation 4, Version für die Xbox One.