For Honor: Spieler gewinnt gegen drei Kämpfer im Duell

Wer seit wenigen Tagen For Honor spielt und nicht von Serverfehlern gebremst wird, der weiß, dass Kämpfe gegen mehrere feindliche Spieler oftmals negativ für einen selbst enden.

Der Twitch-Streamer iSkys ist sich dessen auch bewusst, zeigt aber, dass er das Kampfsystem von For Honor schon zu weiten Teilen verinnerlicht hat. In einem spannenden Duell muss er sich erst gegen zwei Gegner behaupten, ehe später noch ein dritter dazustößt, nachdem Nummer Eins schon das Zeitliche gesegnet hat.

iSkys beweist eindrucksvoll, dass es vor allem auf das gekonnte Blocken und Parrieren ankommt. Indem er zahlreiche Schläge der Kontrahenten abwehrt, kann er in den Rache-Modus wechseln, welcher die offensiven und defensiven Werte seines Charakters deutlich anhebt. Das macht den Kampf gegen mehrere Spieler nicht zu einer leichten Aufgabe, ist aber definitiv ein Vorteil, den es zu beachten gilt.

Schlussendlich kann er auch den dritten Kämpfer, einen Vertreter der Walküren, mithilfe einer finalen Kombo besiegen. Seine Freude ist danach deutlich sicht- und hörbar. "Wollt ihr mich veräppeln?!", so die Worte nach einem sehr intensiven Kampf.

Wenn ihr nach dem Video Lust auf For Honor bekommen habt, dann werft doch noch vorher einen Blick auf unseren Test: "For Honor und blutige Nahkämpfe - Ubisoft setzt auf die Online-Karte". Darin erfahrt ihr noch das eine oder andere zur Einzelspieler-Kampagne des Ubisoft-Spiels.

Für die Zukunft von For Honor hat Ubisoft schon erste Pläne offenbart und einen Season Pass angekündigt. Ähnlich wie in Rainbow Six - Siege erwarten euch in den kommenden Monate neue Charaktere und Karten.