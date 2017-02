In Wahr oder falsch? widmen wir uns heute einem sehr beliebten Spiel aus dem Bereich des E-Sports. Starcraft 2 begeistert nach wie vor eine Menge Spieler und mit Legacy of the Void gab es wieder einige Neuerungen und Veränderungen.

Doch es soll heute mehr um die Zerglinge gehen, die kleinen Bodentruppen der Alien-Rasse Zerg. Starcraft 2 ist ja nun nicht jedermanns Sache. Wer voll und ganz in das Spiel einsteigen will, braucht nicht nur verdammt viel Geduld, sondern auch eine Menge Training, um sich so richtig mit anderen Spielern messen zu können. Insgesamt könnt ihr euch stets eine von drei Rassen aussuchen, mit denen ihr euch in den Krieg stürzt.

Die Zerg nutzen dabei mehrere Einheiten, die aus Eiern schlüpfen. Dazu gehören zum Beispiel die Hydralisken, aber auch die kleinen und in Scharen auftretenden Zerglinge. Jene können gerade dann von Vorteil sein, wenn sie in großen Mengen auftreten. Zudem können sie sich noch in selbstmordgefärdete Kreaturen verwandeln, die beim Kontakt mit einem Gegner explodieren.

Allerdings sollen die Zerglinge eine große Schwäche haben. Ein Hinweis dazu taucht bereits in Starcraft 2 - Wings of Liberty auf. So könnt ihr in der Bar ein bisschen Zeit mit dem Fernseher verbringen und euch aktuelle Nachrichten anschauen. Jene dienen eigentlich dazu, die Hintergrundgeschichte näher zu beleuchten, doch manchmal geht es auch um andere Dinge. So zum Beispiel um die Frage, ob Zerglinge wirklich gegen Zitronensaft allergisch sind und dies im Krieg nicht nützlich sein könnte.

Ihr lest richtig, darum dreht sich ein Beitrag in der Nachrichtensendung der Terraner. Leider verfolgt der Hauptcharakter Rayner den Beitrag nicht weiter. Doch in Starcraft 2 - Heart of the Swarm geht sogar Abathur in einem Nebensatz auf dieses Problem ein. Jener ist ein Handlanger von Kerrigan, der euch dabei hilft, eure Einheiten des Schwarms zu verbessern und aufzuwerten.

Angeblich sagt Abathur kurz, dass er sich unbedingt um die Zitronensaft-Allergie der Zerglinge kümmern muss. Doch stimmt das wirklich oder hat Abathur nicht ganz andere Probleme? Beispielsweise die Befehle der Königin der Klingen auszuführen und ihr zu dienen. Was denkt ihr?

