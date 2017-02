Grand Theft Auto 5: Modifikation sorgt für Entsetzen in australischen Medien

Aufgrund einer Fan-Modifikation für GTA 5, ist Grand Theft Auto erneut ins Fadenkreuz der Medien gerückt. Diesmal zeigen sich Reporter des australischen Senders Channel 7 entsetzt über eine Mod, die es erlaubt, in den Farben der Polizei zu spielen.

Seit jeher gehörte die populäre „Grand Theft Auto“-Reihe zu den skandalösesten Videospielmarken überhaupt, und sah sich nicht zuletzt aufgrund ihrer Darstellung von Gewalt mehr als einmal dem Zorn der Sittenwächter ausgesetzt. Die Debatte über Gewaltdarstellung in Videospielen hat sich über die Jahre zwar etwas beruhigt, ist aber immer noch nicht aus der Welt geschaffen, wie ein neuer Fall rund um GTA 5 zeigt.

Fans des Spiels haben nämlich eine Modifikation kreiert, die es dem Spieler möglich macht, auf Seite der (australischen) Polizei zu spielen, statt als Krimineller. Das schmeckt der Polizei und dem australischen Sender Channel 7 nun aber offenbar überhaupt nicht: Wie das englischsprachige Magazin Kotaku berichtet, hat der Kanal inzwischen mehrere Beiträge ausgestrahlt, in denen die Reporter berichten, „Hacker“ aus dem „Untergrund“ hätten eine „Schwarzmarktversion“ von GTA 5 kreiert. Die Tatsache, dass Spieler nun in Polizeiuniform Chaos in Los Santos stiften können, ist für Medien und Polizei offenbar ein handfester Skandal.

There's anger this morning over a black market version of Grand Theft Auto. Police are planning action. #7News https://t.co/LwmAO0LSAs — 7 News Sydney (@7NewsSydney) 16. Februar 2017

Was der berichterstattende Sender offenbar nicht weiß: Das sogenannte Modden, oder „Hacken“, wie sie es nennen, ist ein vollkommen gewöhnlicher und legaler Aspekt moderner Spielekultur, und Spieler von GTA sind für gewöhnlich keine massenmordenden Psychopathen. Auffallend schnell wird im Beitrag nämlich wieder von „angestiegener Jugendkriminalität aufgrund von Grand Theft Auto“ und einer Generation von Jugendlichen gesprochen, die in „sozialer Isolation täglich zehn oder 15 Stunden spielen“.

Grand Theft Auto 5 ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One sowie Konsolen der vorangegangenen Generation verfügbar. Wer sich nicht vor sozialer Isolation und moralischer Verkümmerung fürchtet, wagt sich an die PC-Modifikation LSPD First Response, die euch in die Rolle der Polizei versetzt.

1 von 105 Von GTA bis GTA 5 - Grand Theft Auto im Wandel der Zeit

„Von GTA bis GTA 5 - Grand Theft Auto im Wandel der Zeit“ – unsere Bilderstrecke führt euch durch die diversen Ableger von Grand Theft Auto, die seit jeher von Sittenwächtern kritisch beäugt werden.