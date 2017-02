Half-Life 2: Youtuber verwandelt einstige Grafikbombe in optischen Totalausfall

Heutzutage ist der Ego-Shooter Half-Life 2 auf nahezu jedem Rechner spielbar – aber wie reduziert man die optische Präsentation dieses Spieleklassikers im Härtefall auf das absolute Mindestmaß? Dieser Frage ist ein Youtuber in seinem neuesten Video nachgegangen und hat das Spiel aus dem Hause Valve mit zahlreichen Konsolenbefehlen künstlich hässlicher gemacht.

Als Half-Life 2 im Jahr 2004 das Licht der Welt erblickte, wartete der Egoshooter aus dem Hause Valve mit einer zu dieser Zeit unerreichten grafischen Finesse auf, die selbst stärkste Rechner in die Knie zwang. Heute, fast 13 Jahre später, ist das Spiel in optischer Hinsicht natürlich längst überholt. Wer – aus welchen Gründen auch immer – trotzdem noch Probleme hat, sich durch Gordon Freemans zweites Abenteuer zu ballern, weil die Technik einfach nicht reichen will, bekommt nun Hilfe vom Youtuber LowSpecGamer. Der ist dafür bekannt, Spiele in ihrer Grafikpracht so weit herunterzuschrauben, wie nur irgend möglich.

Wie die englischsprachige Seite Kotaku berichtet, präsentiert der Youtuber in seinem neuesten Video eine ausführliche Erklärung, mit welchen Konsolenbefehlen die optische Präsentation von Half-Life 2 über die simplen Menüeinstellungen hinaus quasi ins Bodenlose herabgesenkt werden kann. Wassereffekte? Braucht man nicht. Einen Himmel? Weg damit! Texturen? Drauf gepfiffen. Als der "LowSpecGamer" mit seiner Generalüberholung fertig ist, hat er jedenfalls nicht nur seine Bildrate verdreifachen können, sondern auch ein optisches Konkurrenzprodukt zum grafisch spartanischen Minecraft geschaffen.

1 von 12 Das erlebt ihr in Half-Life

Der Vorgänger Half-Life erschien im Jahr 1998. Unsere Bildergalerie entführt euch in die klaustrophobischen Hallen von Black Mesa, wo der erste Teil spielt. Obwohl bald 20 Jahre alt, weiß das Spiel optisch noch immer mehr zu überzeugen, als das grafisch heruntergeschraubte Half-Life 2.