Doom: Jetzt auch im Porsche mit Hupe und Gangschaltung spielbar

Die Frage "Can it run Doom?" macht vor der Autoindustrie nicht halt. Nachdem der Ego-Shooter von 1993 auf so ziemlich jedem technischen Gerät läuft, darunter zum Beispiel auf der Touchbar eines Macbook Pro, zeigt der Youtube-Nutzer vexal den nächsten Schritt.

Er spielt Doom mithilfe seines Porsche 911 und zeigt in drei vermeintlich einfachen Schritten, wie das in jedem Auto funktionieren kann, welches über einen Bordcomputer verfügt. Gesteuert wird anschließend mithilfe von Lenkrad, Gangschaltung und der Hupe. Letztere muss zum Schießen gedrückt werden. Klingt absurd? Absolut!

(Quelle: Youtube, vexal)

Alles was dazu benötigt wird ist Doom oder Doom 2 - Hell on Earth auf einer CD, ein USB-Stick mit einer bestimmten Datei, um in den Entwicklermodus des Bordcomputers zu gelangen, sowie ein Toaster.

Zugegeben: Letzteres deutet ein wenig darauf hin, dass die gezeigten Szenen eventuell nicht ganz der Realität entsprechen. Vor zwei Jahren hat vexal in einem Video beweisen wollen, wie er mit Toastern Doom spielt. Trotz skeptisch gehobener Augenbraue ändert sich aber recht wenig am Unterhaltungswert des Videos.

Nachstellen solltet ihr die Szenen so oder so in keinem Fall: vexal weist darauf hin, dass das Video und die anschließende Fahrt auf einem Privatgrundstück gedreht wurde. Trotzdem solltet ihr selbst dann davon absehen, denn auch auf privatem Gelände könnt ihr euch mit einem Auto schnell verletzen oder teure Reperaturkosten am Sportwagen verursachen.

Eine kaum weniger gefährlichere Alternative ist Doom 2 auf einer Kettensäge zu spielen.

