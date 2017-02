Overwatch: Stolze Mutter fiebert während Turnier eifrig mit

Eltern und Videospiele: Zwei Themen, welche nicht immer ganz so einfach miteinander vereinbar sind. Die Kinder wollen spielen, während die Erziehungsverantwortlichen lieber gerne sehen würden, dass die Tochter oder der Sohn eifrig für die Schule lernt.

SlurpeeThief, ein erfolgreicher Overwatch-Spieler, hat es hingegen geschafft, beide Seiten zusammenzubringen. Der US-College-Student hat vor kurzem mit seinem Team am E-Sports-Event Tespa Collegiate Series teilgenommen. Angefeuert wurde er dabei von seiner Familie, die so fasziniert von der Tätigkeit ihres Sohns ist, dass sie ihm ein inoffizielles Maskottchen aus zwei Bechern konstruiert hat. Die tragen eine Maske und den Schriftzug "SlurpeeThief".

Im Interview kurz vor dem Finale des Turniers verrät die Mutter des Turnierteilnehmers, dass sie ihren Kindern immer vermittelt habe, für etwas leidenschaftlich zu sein. Die Zeit vor dem Computer habe die Familie außerdem nie eingeschränkt, weil einerseits der Vater ein Programmierer ist und andererseits die Kinder nie ihre Noten vernachlässigt haben.

Auch heute sei das noch so: SlurpeeThief ist engagiert im Berkeley College und gleichzeitig tritt er dafür in separat organisierten E-Sports-Turnieren an. Es ist übrigens in den USA und in China gar nicht so ungewöhnlich, dass Hochschulen den E-Sports entsprechend ernst nehmen und ihre Studenten dabei tatkräftig unterstützen.

Angesichts dessen, dass der digitale Leistungssport immer stärker wächst und Teilnehmer zunehmend jünger werden, wie am Beispiel des 16-jährigen "Just Dance 2017"-Weltmeisters festzustellen ist, stellt dies eine positive Entwicklung dar.

1 von 38 Die Helden in Overwatch

Overwatch ist eines der erfolgreichsten Spiele des vergangenen Jahres. Dies liegt mitunter an den sehr vielfältigen Charakteren, denen Blizzard zumeist eine umfangreiche Hintergrundgeschichte verpasst. Spielt ihr auch Overwatch? Welches ist euer Lieblings-Held?