Weltrekord: Youtuber klickt Maustaste eine Million Mal - über 17 Stunden am Stück

(Bildquelle: Youtube, Tocen)

Ein Youtuber mit dem Namen Tocen hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Über 17 Stunden harrte er kürzlich vor seinem Computer aus und klickte frenetisch auf seiner Maus herum – bis die magische Zahl von einer Million Klicks schließlich erreicht war.

(Quelle: Youtube, Tocen)

Das Internet ist voll von Beweisvideos denkwürdiger Rekordversuche, doch was der Youtuber Tocen da kürzlich veranstaltete, stellt viele der verrückten Aktionen gelangweilter Menschen in den Schatten. Als der sich nämlich am 16. Januar 2017 an seinen Computer setzte, um die Welt mit einer neuen Bestleistung zu beeindrucken, ging es dabei nicht etwa um das Aufstellen eines beeindruckenden High-Scores, oder einer Bestzeit in Resident Evil 7. Nein, die wohl simpelste aller Tätigkeiten am Computer war sein Ziel, und das gleich in millionenfacher Ausführung.

Eine Million Mausklicks wollte der Youtuber nämlich mithilfe der Messung eines selbst geschriebenen Programms sammeln, und schauen, wie lange man dafür wohl braucht. Die harte Antwort: 17 Stunden, 27 Minuten und 7 Sekunden. Ganz recht: Einen beträchtlichen Teil seines Tages verbrachte Tocen in quasi unveränderter Position vor seinem Rechner, starrte ins Leere und klickte frenetisch auf seiner Maus herum. Ein Unterfangen, das abseits von gesundheitlichen Risiken wohl einer psychischen Tortur gleichgekommen sein muss.

"Bei den letzten 700.000 Klicks still da zu sitzen, nur mit dem Tempo der Maus und fokussiertem Verstand, hat mich als Person verändert. Das wünsche ich niemandem. Ich bin dankbar für die Erfahrung, wenngleich manche vermutlich sagen, dass ich damit nichts erreicht habe“, so Tocen in der Beschreibung unter seinem Video. "Selbst ich zweifelte an dem, was ich da tat. Von allem, was in diesem Video geschehen ist, bin ich am stolzesten darauf, dass ich das Engagement hatte, es von Anfang bis Ende durchzuziehen."

1 von 59 Verrückte Rekorde aus der Welt der Computer- und Videospiele

Die Welt der Videospiele ist voll von beeindruckenden Rekorden. Unsere Bilderstrecke führt euch durch eine Reihe der verrücktesten Rekorde, die von beeindruckenden Bestleistungen in Spielen über riesige NES-Controller bis hin zu Verkaufsrekorden reicht.