Alle NES-Spiele durchspielen: Projekt steht kurz vor dem Abschluss

Seit dem 28. Mai 2014 hat Piotr Delgado “The Mexican Runner” Kusielczuk nur ein Ziel vor Augen: Alle jemals veröffentlichten NES-Spiele durchspielen. Jetzt, fast drei Jahre später, ist er damit fast fertig.

Am kommenden Sonntag folgt auf seinem Livestream-Kanal bei Twitch.tv das Finale mit Super Mario Bros. 3, danach ist die dreijährige Odyssee für ihn beendet. In der Zeit hat er 714 NES-Spiele gespielt, wovon 679 aus Nordamerika und 35 aus der PAL-Region (Europa) stammen. Einen Großteil seiner Erlebnisse könnt ihr via Youtube oder Twitch.tv nachholen.

(Quelle: Youtube, The Mexican Runner)

Spiele, die über kein klassisches Ende mit einem Abspann verfügen, hat Kusielczuk einfach solange gespielt, bis sie sich wiederholten oder kein wirklicher Fortschritt mehr erkennbar war. Dazu gehört unter anderem der Piano Simulator Miracle Piano Teaching System, welcher ihn 91 Stunden gekostet hat.

Die Idee des NES-Marathons begann - wie viele solcher Geschichten - mit einem Gespräch unter Freunden, bei denen einer sarkastisch vorschlägt, einfach mal alle NES-Spiele von A bis Z durchzuspielen. Kusielczuk mimt in diesem Fall den Typen, der den eigentlichen Witz ernst nimmt und den Stier bei den Hörner packt.

Die Motivation Kusielczuks bestand darin, dass er ein klares Ziel vor Augen hatte und der erste Mensch wird, der tatsächlich alle NES-Spiele durchgespielt hat. Aufgeben stand laut ihm nie zur Debatte. Eine Übersicht aller durchgespielten Spiele findet ihr übrigens auf der Webseite von NESMania.

Mehr zum legendären Nintendo Entertainment System erfahrt ihr derweil im Blickpunkt: "30 Jahre NES - Der Retter der Videospiele". Etwas Retro-Flair hat Nintendo letztes Jahr mit dem NES Classic Mini zurück in die Händlerregale gebracht, wenn auch wohl nicht für lange.

