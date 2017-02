WANTED: Erratet ihr diesen Spielcharakter?

Vergangene Woche hatten wir Booker DeWitt, den Protagonisten aus Bioshock Infinite gesucht. Vor allem die Bilder zum Beitrag hatten sicherlich die meisten von euch auf diese Spur geführt.

Daher gibt es jetzt ein kryptischeres Bild über der Meldung, verbunden mit der Hoffnung, dass eure grauen Zellen mehr gefordert werden, um die jetzt gesuchte Person zu erraten. Erneut stellt sich der gesuchte Held (Hinweis Nummer Eins – es ist ein Mann) selbst vor:

„Ich bin bei Weitem nicht mehr grün hinter den Ohren. Schon früh in meinem Leben musste ich selbst sehen, wie ich klar komme. In einem Krieg, in dem uns eine teetrinkende Nation schier überrannte, verlor ich meine Eltern. Ich war damals noch ein Junge.

Doch durch diese schwierige Zeit half mir ein besonderer Freund. Bis dahin hatte ich gar nicht geglaubt, dass es solche starken und zuverlässigen Charaktere in der Welt gibt, die Menschen freiwillig helfen und sich auch an diese binden.

Mit seiner Hilfe und meinem Selbstvertrauen gelang es mir, zu einem jungen Mann heranzuwachsen, der für sich selbst sorgen kann. Ich fuhr zur See und entdeckte auf den Reisen ferne Länder in denen so mancher von meiner Sorte noch nie gewesen ist. Mein Freund, der über spezielle Kräfte verfügt, half dabei, eine Quelle besonderer Macht auszumachen. Es handelte sich um eine Art gebündelte Energie.

Ich trat in einen florierenden Handel mit dieser Energie ein. Schließlich waren die Quellen für diese Energien nur Wenigen bekannt, der Bedarf aber hoch. Doch politische Mächte wollten ebenfalls davon profitieren und schon fand ich mich in einem berühmt-berüchtigtem Gefängnis wieder.

Doch ich kämpfte mir den Weg frei. Dabei stieß ich aber auf einen mächtigen Gegner, der mir meinen Freund stahl und entführte. Ich folgte ihm über die Weltmeere und geriet dabei sogar zwischen die Fronten eines politischen Konflikts, der mit Waffengewalt ausgetragen wurde.

Übrigens war ich sogar eine real existierende Person, die es in die Geschichtsbücher geschafft hat. Ich sorgte dabei für Völker- und Kulturverständigung. Autoren haben der originalen Geschichte etwas Fantasie beigemischt, damit das Spiel, bei dem ich als Protagonist agiere, auch noch etwas Magie versprüht.“

1 von 8 WANTED - Hinweise zur gesuchten Figur #6

In dieser Reihe geben wir euch Rätsel auf. Wir stellen eine Figur aus dem Videospiel-Universum vor. Das kann ein fiktiver Charakter, charismatischer Produzent oder bedeutender Beeinflusser sein. Doch statt Informationen auf dem Silbertablett serviert zu bekommen, gibt es nur einzelne Hinweise. Miteinander kombiniert erratet ihr dann, wer sich dahinter verbirgt. In der darauffolgenden Woche geben wir bekannt, wer gesucht wurde. Schafft ihr es, stets richtig zu liegen? Testet euer Videospielwissen!

Welche Persönlichkeit suchen wir? Hier sind noch einmal die wichtigsten Hinweise zusammengefasst für euch:

basiert auf einer real existierenden Person

ist ein Seefahrer

hat einen besonderen Freund an der Seite

gerät zwischen die Fronten politischer Auseinandersetzungen

Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr glaubt, dass ihr wisst, wer hier gesucht wird. Die Hinweise sind doch ziemlich eindeutig, oder? Die Auflösung und eine weitere Suche findet ihr hier kommende Woche.