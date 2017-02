GTA 5: Fan stellt komplette "Knight Rider"-Folge nach

Michael Knight und sein sprechender Wagen K.I.T.T. haben einst in den 80er-Jahren die Fernsehbildschirme mit Knight Rider unsicher gemacht. Noch bis heute gibt es genügend Fans der Action-Serie, wie der Youtube-Kanal Zocker TV 2013 eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Die Betreiber haben sich die erste Folge von Knight Rider inklusive der deutschen Synchronspur geschnappt und sie 1:1 in Grand Theft Auto 5 nachgestellt. Das Endprodukt kann sich trotz der nicht ganz detailgetreuen Haare von David Hasselhoff alias Michael Knight definitiv sehen lassen.

Die erste Folge ist 45 Minuten lang und endet mit einem fiesen Cliffhanger. In der Beschreibung heißt es jedoch, dass die Kanalbetreiber auch weitere Folgen in GTA 5 umsetzen, sofern das Interesse vorhanden ist. Es könne jedoch etwas dauern, da die Arbeiten lediglich hobbymäßig betrieben werden.

Wer übrigens nach Knight Rider noch nicht genug von den 80er Jahren in GTA 5 hat, der steigt alternativ in ein mindestens genauso berühmtes Fahrzeug ein. Ein Fan hat für die PC-Version des Actionspiels den DeLorean aus Zurück in die Zukunft nachgebaut, welcher sogar funktionstüchtig ist.

Bleibt zu hoffen, dass die australischen Medien dieses Mal nicht ganz so entsetzt sind, wenn es um GTA 5 respektive um modifizierte Inhalte von Nutzern geht.

