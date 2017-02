Nächste Woche geht es richtig los: Es erscheinen Horizon - Zero Dawn und Nintendo Switch mitsamt einem neuen Zelda-Spiel namens Breath of the Wild. Bis dahin zockt ihr entweder For Honor, Berserk oder nutzt eine offene Beta, die zum kostenlosen Spielen einlädt.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

Seit gestern habt ihr die Möglichkeit in den Dschungel des Drogenkriegs abzutauchen und ihn direkt zu euch nach Hause zu bringen. Und zwar in Ghost Recon - Wildlands. In zwei der insgesamt 21 Provinzen könnt ihr euch austoben.

Natürlich stehen in Wildlands die kooperativen Möglichkeiten im Mittelpunkt. Wer mit drei weiteren Mitspielern Drogenschmuggler und andere Verbrecher jagt, lotet alle Aspekte des Spiels aus. Sprecht ihr eure Aktionen dann noch ab, kommt - ähnlich wie in Rainbow Six - Siege - eine interessante Gruppendynamik auf.

Die geschlossene Beta des Spiels war noch recht fehlerbehaftet. Das hat sich inzwischen ein wenig geändert. Ganz ist das Spiel jedoch noch nicht fertig, wie ihr sicherlich merken werdet. Aber das Reinschauen lohnt sich schon jetzt. Ist ja schließlich kostenlos.

Mehr Infos bekommt ihr in der spieletipps-Vorschau "Ghost Recon - Wildlands: Online-Ballereien im Drogen-Dschungel".

Übrigens: Ghost Recon - Wildlands könnt ihr bereits auf Amazon vorbestellen.