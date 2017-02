Mittelerde - Mordors Schatten: Handelskette listet Nachfolger

(Bildquelle: NeoGaf)

Die amerikanische Handelskette "Target" hat online einen Nachfolger zu Mittelerde - Mordors Schatten zur Vorbestellung gelistet. Dieser Eintrag ist mittlerweile wieder verschwunden, doch das Internet vergisst nicht.

Da ist wohl etwas schief gelaufen, denn das Spiel stand plötzlich auf der Verkaufsseite im Netz. So ganz ohne Ankündigung und Trailer. Zwar gab es immer mal Gerüchte um einen Nachfolger von Mittelerde - Mordors Schatten, doch nun erhalten diese Vermutungen wieder mehr Gewicht.

Dem Eintrag nach zu urteilen, welches Nutzer des Forums NeoGaf mit dem Rest der Welt teilten, erscheint das Spiel voraussichtlich am 22. August. Neben der "normalen" Version" soll es auch eine teurere "Gold-Edition" geben, welches das bekannte "Nemesis-System" noch erweitert und zusätzliche Missionen bietet.

Das Nemesis-System ermöglicht es euch, einen Erzfeind aufzubauen, in dem ihr stets gegen den gleichen Ork verliert. Dieser Gegner erlangt innerhalb der feindlichen Reihen immer mehr Einfluss und wird mit jeder gewonnenen Schlacht stärker.

Diese Spielmachanik machte das erste Abenteuer spannend, wie ihr auch aus dem Test "Mittelerde - Mordors Schatten: Euer Kampf gegen eine dynamische Armee" erfahrt.

Unter dem Namen "Shadow of War", also "Schatten des Krieges" steuert ihr wieder Waldläufer Talion, der den Geist des Elbenfürsten Celebrimbor in sich trägt. Nach Angaben des englischsprachigen Magazins Kotaku knüpft die Geschichte am Vorgänger an.

Die beiden Charaktere sind weiterhin aneinander gebunden und setzen ihren Feldzug gegen Sauron fort. Dieses Unterfangen versuchen sie zu schaffen, indem sie ihren eigenen Ring der Macht schmieden, um mit diesem Kleinod Sauron in einer finalen Schlacht gegenüber zu stehen.

Noch steht eine offizielle Ankündigung des Spiels aus, doch das dürfte nun nur noch reine Formsache sein.

Talion und Celebrimbor greifen erneut in die Schlacht ein und stellen sich in einer Fortsetzung dem Bösen. Mit einem eigenen Ring der Macht wollen sie Sauron besiegen. Mal sehen, wann die offizielle Ankündigung folgt.