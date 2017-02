Youtube: Täglich werden über eine Milliarde Stunden Videos geschaut

Egal ob Let's Play, Speedrunner-Archive, virale Clips, Musikvideos oder zahlreiche Katzen: Wenn es um Videoplattformen geht, dann spielt Youtube ein ganz große Rolle. Dies unterstreicht eine neue Statistik der Google-Tochter.

Jeden Tag sehen sich alle Besucher von Youtube zusammen über eine Milliarde Stunden an Videomaterial an. Ein einzelner Mensch würde dafür 100.000 Jahre benötigen, so der Eintrag im offiziellen Youtube-Blog. Nur über den PC erreicht Youtube diese Stundenzahl nicht: Mittlerweile schaut über die Hälfte der Zuschauer mithilfe von mobilen Geräten zu.

Der Erfolg von Youtube dürfte in nächster Zeit kaum abnehmen: Seit 2015 existiert der Livestream-Dienst Youtube Gaming als Konkurrenz zu Twitch und steht mittlerweile als Smartphone-App zur Verfügung. Nun kann auch von unterwegs via Livestream auf Youtube gesendet werden.

Welche Videos am liebsten von den Zuschauern gesehen werden, verrät Youtube jedoch nicht. Stattdessen verweist das Unternehmen auf das vielfältige Angebot, welches nahezu alle verfügbaren Interessen abdeckt. Den größten Abo-Erfolg verzeichnet übrigens weiterhin Pewdiepie, der zuletzt allerdings mit Youtube und Disney heftige Probleme bekommen hat.

Auf Youtube ebenfalls immer gerne geklickt: Neue Videos zu kommenden Spielen. Ganz vorne dabei sind vor allem grafisch opulente Produktionen, die im Jahr 2017 vorhaben die Messlatte wieder höher zu legen.