Horizon - Zero Dawn: Was hat Death Stranding damit zu tun?

Obwohl das PS4-exklusive Horizon - Zero Dawn erst ab morgen in den Läden steht, haben scharfe Augen bereits jetzt etwas im Spiel entdeckt, das wohl als kleine Verneigung gegenüber dem Entwickler Kojima Productions gelten soll. Das Entwicklerstudio von "Metal Gear"-Erfinder Hideo Kojima arbeitet aktuell am geheimnisumwitterten Projekt Death Stranding.

Während des Abenteuers in Horizon findet ihr eine große Zahl von Gegenständen, die sich im Tauschhandel mit Händlern als äußerst wertvoll erweisen. Den Redakteuren der englischsprachigen Seite Gamespot ist dabei etwas aufgefallen, das durchaus als Easter Egg durchgeht. Im konkreten Fall geht es dabei um zwei ganz besonders seltene Materialien.

Beide verfügen über Icons, die über eine eindeutige Ähnlichkeit mit dem Logo von Kojima Productions verfügen. Außerdem hören sie auf die Namen "Stranded Shackles" (gestrandete Fesseln) und "Stranded Figure" (gestrandete Figur). Die Namensähnlichkeit zu Death Stranding untermauert dabei den Verdacht, dass es sich um eine direkte Anspielung darauf handelt.

(Bildquelle: Gamespot)

Die Beschreibungen der Gegenstände, speziell die der gestrandeten figur, bieten einen weiteren Hinweis darauf, was bisher in den Trailern zu Death Stranding zu sehen war. Sie liest sich wie folgt: "Dieser mysteriöse Gegenstand ist nur für die wissbegierigsten Händler von Wert. Eine abgenutzte Statuette eines Kindes, die schwach nach Verfall riecht." Ihr erinnert euch: Ein Baby spielte in den ersten beiden Trailern eine wichtige Rolle.

Der Wink von Entwickler Guerilla Games in Richtung Kojima stellt keine große Überraschung dar, hat doch Hideo Kojima Ende vergangenen Jahres angekündigt, dass er mit Guerilla Games zusammenarbeiten will, um Death Stranding auf Basis der Horizon-Engine zu entwickeln.

Vielleicht gibt es noch weitere Easter Eggs in Horizon - Zero Dawn. Haltet auf jeden Fall die Augen offen, wenn ihr euch ins große Abenteuer stürzt. Falls ihr noch nicht sicher seid, was euch dabei erwartet, werft mal einen Blick auf den Test: "Horizon - Zero Dawn: Open World auf einer neuen Ebene"

