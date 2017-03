Hearthstone: Dank Petition rappt der leitende Spielentwickler

Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht! Denn es könnte in Erfüllung gehen.

Der Trailer der neuesten Erweiterung vom Online-Kartenspiel Hearthstone - Reise nach Un'goro bietet im Gegensatz zu den Trailern bisheriger Erweiterungen keinen musikalischen Hintergrund. Aufgrund einer Petition, hervorgerufen durch "Reddit"-Nutzer shadowthiefo, entschied sich der leitende Spielentwickler Ben Brode nun den Wunsch der Fans zu erfüllen.

Shadowthiefo startete auf Reddit eine Petition mit dem Titel: „Petition, um Ben Brode dazu zu bewegen, einen Song zu singen, weil wir dieses Mal keinen musikalischen Trailer bekommen haben“. Das ließ sich Ben Brode, leitender Spielentwickler von Hearthstone, nicht zweimal sagen und begann kurzerhand in seinem dreiminütigen Video zu rappen. Das habt ihr nun davon.

(Quelle: Youtube, Ben Brode)

In dem Video erklärt er rappend, was ihn dazu bewegte, diesen Song zu schreiben. Demnach widmet er sich der Geschichte hinter der Erweiterung. Ein Fest für die Ohren stellt die Nummer jedoch nicht dar. Müsste man den inoffiziellen neuen Song zur „Hearthstone“-Erweiterung von Ben Brode beschreiben, dann wäre das passendste Wort dafür wohl ... gewöhnungsbedürftig. Ein Konzept, dass ohnehin so mancher selbsternannte Rapper nicht mal im Ansatz zu erfüllen weiß.

Stellt sich die Frage, ob die Fans von Hearthstone trotz dieser Darstellung in Zukunft erneut um einen Song zu einem Trailer bitten werden. Oder habt ihr eure Lektion gelernt?

Die Erweiterung des Kartenspiels „Reise nach Un’Goro“ erscheint voraussichtlich im April 2017 für PC, iPhone und Android. Das genaue Datum ist bisher noch nicht bekannt, jedoch wurden kürzlich erste Infos zur neuen Kartenpackung-Erweiterung bekannt.

Wollt ihr euch auch mit anderen Spielern und ihren Karten duellieren? Dann werft doch einen Blick auf die Vorschau "Hearthstone - Heroes of Warcraft: Kartenspiel mit WoW-Flair".

Die vorherige Erweiterung stellt übrigens Hearthstone - Gadgetzan dar, welche am 2. Dezember 2016 erschien.

1 von 30 Hearthstone - Die Straßen von Gadgetzan: Gebt Acht vor Straßenräubern!

Mit der "Die Straßen von Gadgetzan"-Erweiterung bekamen die Spieler Zugriff auf 132 zusätzliche klassenspezifische und neutrale Karten. In der Bilderstrecke könnt ihr ein Online-Match mitsamt einigen Karten der Erweiterug verfolgen.